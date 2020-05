Wetswijziging die AVG-uitzondering accountants mogelijk moet maken is af

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel in consultatie gebracht waarmee de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor accountants gaat wijzigen. Er komt een uitzondering voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld patiëntengegevens van ziekenhuizen, te mogen verwerken ten behoeve van hun wettelijke controletaken. Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigde de wijziging eind vorig jaar al aan in een Kamerbrief waarin hij de AVG evalueerde.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Met de nu geconsulteerde Verzamelwet gegevensbescherming (de consultatie loopt tot 14 juli) wordt voorgesteld de UAVG te wijzigen, waarmee sinds 2018 uitvoering wordt gegeven aan de AVG. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt verschillende wijzigingen voor, waarvan de versoepeling van het verbod om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken voor accountants de meest in het oog springende is. Dat verbod is niet langer van toepassing als de verwerking noodzakelijk is voor een door een accountant te verrichten bij wettelijk voorschrift voorgeschreven controle. Voor zover het om gegevens gaat die onder het medisch beroepsgeheim vallen, dienen die eerst te worden gepseudonimiseerd.

Toezichthouders

In het verlengde hiervan wordt ook geregeld dat onder meer toezichthouders van de AFM en de NBA bijzondere categorieën van persoonsgegevens mogen verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Verzoek NBA

De wetswijziging wordt doorgevoerd na een verzoek van de NBA. Minister Dekker vindt het reëel om dit verzoek te honoreren, meldde hij eind vorig jaar: ‘Een dergelijke uitzondering perkt het medisch beroepsgeheim overigens niet in. Dat blijft onaangetast. Gelet op de wettelijke verplichtingen voor vele bedrijven en organisaties om accountantscontrole te laten uitvoeren, is het reëel om dit verzoek van de NBA te honoreren; een verplichting moet immers ook kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt ook onderschreven door de AP in haar advies over het wetsvoorstel UAVG. De ministeries van JenV, VWS en Financiën zijn inmiddels bezig op genoemd punt een wetswijziging voor te bereiden. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan mogelijke waarborgen die accountants in acht zullen moeten nemen bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.’

Verzamelwet gegevensbescherming