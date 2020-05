Ambitieus Grant Thornton in 2019 flink gegroeid

De coronacrisis zou de komende jaren wellicht roet in het eten kunnen gaan gooien, maar Grant Thornton lijkt vooralsnog goed op weg te zijn met de vorig jaar door de nieuwe topman Marcel Welsink aangekondigde forse groeiambitie. De omzet van het accountantskantoor steeg in 2019 met ruim 14 procent ten opzichte van een jaar eerder, van 56,5 miljoen euro naar 64,4 miljoen euro. Dat blijkt uit het transparantieverslag dat Grant Thornton heeft gepubliceerd, waarin ook al enkele financiële gegevens zijn opgenomen. In het verslag blikt het kantoor ook terug op de kwestie Privazorg, waarbij Grant Thornton zelf flink onder vuur lag. ‘Wij hebben uit deze zaak lering getrokken, zo hebben wij onder andere het interne toezicht verscherpt’, meldt het accountantskantoor, dat een incidentmelding over de kwestie bij de AFM deed.

Omzetcijfers

De omzet over het boekjaar 2019 met betrekking tot wettelijke controleopdrachten, nietOOB, bedroeg 15,7 miljoen euro (2018: 14,5 miljoen euro). Voor overige diensten bij wettelijke controleopdrachten, niet-OOB, bedraagt de omzet in 2019 5,1 miljoen euro (2018: 4,4 miljoen euro). De omzet voor OOB’s bedroeg 527.000 euro (2018: 1.003.000 euro), er zijn geen verklaringen afgegeven bij dochters van OOB’s. De omzet in 2019 voor diensten bij niet-wettelijke controleopdrachten bedroeg 34,9 miljoen euro (2018: 31,7 miljoen euro). De omzet in 2019 van de andere netwerkonderdelen van Grant Thornton in Nederland, bedroeg 8,2 miljoen euro (2018: 4,7 miljoen euro).

De groei kan deels worden verklaard door overnames. Per 1 januari 2019 nam Grant Thornton de consultancybureaus Milana en Sinzer over.

De kengetallen op een rij:

2019 2018 2017 2016 2015 Omzet (in € mln) 64,4 56,5 53 48,6 48,5 aantal fte 478,7 417,4 387,8 365,0 365,0 omzet per fte (x € 100.000) 134,5 135,4 136,7 133,2 132,9

Groeiambitie

De pas aangetreden bestuursvoorzitter Marcel Welsink kondigde halverwege 2019 aan dat het de bedoeling is dat Grant Thornton de komende vier jaar flinke stappen gaat maken. Welsink zei te mikken op een omzet van minimaal € 100 miljoen, goed voor een positie in de top 10 van accountantskantoren. En dat terwijl het kantoor een jaar eerder nog afscheid nam van het OOB-segment. Volgens Welsink bracht die keuze rust in de organisatie. Grant Thornton gaat weer terug naar de MKB-wortels, vertelde de topman vorig jaar. ‘De omvang van de OOB-markt is nog geen €300 mln. Maar de hele controlemarkt in Nederland is € 1,4 miljard, om alles even in perspectief te zetten. We willen in de MKB-markt een consolidatieslag maken door andere kantoren aan ons te binden en zo voor groei te gaan.’ Die groei moet uitmonden in een top 10-positie. ‘Daarvoor willen we de komende vier jaar naar € 100 miljoen omzet groeien.’

Die ambitie blijft vooralsnog overeind, laat een woordvoerder van Grant Thornton aan Accountancy Vanmorgen weten. ‘Onze strategie behelst een periode van 3 jaar dus de ambitie is niet gewijzigd, uiteraard houden we rekening met nieuwe omstandigheden zoals een potentiële recessie als gevolg van de huidige corona omstandigheden.’

Privazorg

2019 was voor Grant Thornton soms ook een roerig jaar. De kwestie Privazorg springt het meest in het oog. Trouw meldde dat Grant Thornton een grote rol zou hebben gespeeld bij financiële constructies van zorgorganisatie PrivaZorg, waardoor twee aandeelhouders zichzelf konden verrijken met € 14 miljoen aan zorggelden. De NBA vroeg daarop om nader onderzoek naar de rol van Grant Thornton bij de financiële misstanden rondom de zorgorganisatie. Daarover werden ook Kamervragen gesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spraken bovendien beiden met Grant Thornton over de kwestie en deelden hun zorgen daarover mee aan het accountantskantoor.

Incidentmelding AFM

Grant Thornton stelt zich nu in het transparantieverslag deemoedig op: ‘Naar aanleiding van de berichtgeving en de daarmee samenhangende Kamervragen over onze voormalige klant PrivaZorg hebben wij, omdat deze ertoe zouden kunnen leiden dat het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten wordt geschaad, een incidentmelding gedaan bij de AFM. Wij hebben uit deze zaak lering getrokken, zo hebben wij onder andere het interne toezicht verscherpt. Uiteraard werken wij mee aan de beantwoording van vragen van de AFM.’

