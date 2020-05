Corona | Accountants krijgen steeds vaker ‘sjoemelverzoeken’ noodsteun

Naarmate de coronacrisis langer duurt krijgen accountants steeds vaker verzoeken van klanten om te sjoemelen met aanvragen voor noodsteun, zien SRA-voorzitter Jan Zweekhorst en Novak-voorzitter Marco Moling. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verschuiven van omzet en uitstellen van betalingen, om op die manier optimaal te kunnen profiteren van noodsteun van de overheid.

Overleven

Het komt bij veel ondernemers steeds meer aan op overleven, zeggen de beide voorzitters in het FD. ‘En dat levert voor accountants soms duivelse dilemma’s op’, weet Zweekhorst. Ook Marco Moling merkt dat zijn achterban te maken heeft met druk van cliënten om te sjoemelen. ‘Een ondernemer in het nauw wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Dan willen ze het omzetverlies nog wat opschroeven, want “hebben is hebben”. Dan krijg je bijzondere discussies en komt er spanning op de relatie’.

Rug recht houden

Wat Novak en SRA betreft is elke vorm van gesjoemel echter uit den boze, geven de beide voorzitters aan. ‘Als er straks verklaringen afgegeven worden, moet je rechtlijnig zijn. Als SRA staan wij daarvoor’, zegt Zweekhorst. Moling ‘Er ontstaat zo langzamerhand een Zuid-Europese sfeer in Nederland. Maar wij moeten onze rug recht houden. Je kunt maar één ding zeggen tegen zo’n ondernemer: als je nu buiten de lijntjes kleurt, komt dat straks als een boemerang terug.’

