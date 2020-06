FIU: ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers overgedragen

FIU-Nederland heeft tot nu toe ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers aan FIOD, politie en ISZW overgedragen. Een deel van die dossiers heeft al geleid tot aanhouding van verdachten en inbeslagname van vermogensbestanddelen. Ook is de eerste rechtszaak een feit en is er tot vier jaar gevangenisstraf tegen twee fraudeurs geëist. Daarbij gaat het om een dossier waarin FIU-Nederland met de FIOD en FIU-Duitsland heeft samengewerkt.

Verschuiving

Verder zegt de FIU een verschuiving van het zwaartepunt in fraudevormen te verwachten: ‘Met de versoepeling van de maatregelen, een tweede fase in het uitkeringsbeleid en het verdwijnen van de hoge tekorten in beschikbaarheid van beschermende materialen als mondkapjes, operatiehandschoenen en desinfecterende gel zal het zwaartepunt in fraudevormen gaan verschuiven. Het aantal dossiers met betrekking tot vermoedelijke misbruik van overheidsuitkeringen is nu aanzienlijk hoger dan die van vermoedelijke fraudes met partijen mondkapjes en dergelijke.’

Nieuwsbrief aan meldplichtige instellingen

Dat meldt de FIU in een nieuwsbrief aan de meldplichtige instellingen in het kader van de COVID-19 crisis. De nieuwsbrief bevatte onder meer informatie over de overheidsuitkeringen, fraudevormen en mogelijke red flags die toegepast kunnen worden om de aan de crisis gerelateerde fraude en andere criminaliteitsvormen te kunnen detecteren, meldt de instelling. Met deze derde nieuwsbrief geeft de FIU-Nederland graag een update over de fraudetrends en witwasvormen die aan de afgelopen crisisperiode te relateren zijn.