‘Duurdere kappers en horeca zorgen voor hogere inflatie’

Volgens cijfers van het CBS is de inflatie in Nederland vorige maand opgelopen tot 1,7%. In mei was het nog 1,1%. Hogere tarieven bij horeca en kappers zouden weleens de oorzaak kunnen zijn, aldus het FD.

De eurozone heeft in juni ook een toename van de inflatie laten zien, maar met een veel geringere sprong en op een veel lager niveau. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde afgelopen week dat de inflatie in de eurozone volgens voorlopige cijfers is gestegen van 0,1% in mei naar 0,3% in juni. Dat is vooral aan hogere voedselprijzen toe te schrijven. Nico Klene van ABN Amro noemt de inflatietoename in ons land ‘een wonderlijke sprong’. Hij sluit niet uit dat kappers en horeca debet zijn aan de groei, net als zijn collega Nic Vrieselaar van Rabobank. Die geeft aan dat de vraag in Nederland, mede door alle ondersteuningsmaatregelen van de overheid, nog redelijk op peil is gebleven: ‘Dus er was ruimte om de prijzen enigszins te verhogen.’

Inflatieverwachtingen bijgesteld

Dat de inflatie over heel 2020 onder de 1% uitkomt, lijkt niet waarschijnlijk. Rabobank voorspelde eerder 0,7%. ‘We zitten over de eerste zes maanden van dit jaar op 1,3%, dus van die 0,7% moet je je afvragen of je daar nog op uit kunt komen’, zegt Vrieselaar tegen het FD. Een hogere inflatie is geen groot probleem, vindt hij. ‘Als de inflatie vooral in de diensten zit, zoals het terras en de kapper, dan is dat niet zo’n punt.’ Het raakt wel de koopkracht. ‘Werknemers voor wie een CAO is afgesloten vlak voor de coronacrisis zitten nog goed, met een waarschijnlijk flinke verhoging, voor iedereen die erna komt zal het beeld minder gunstig zijn.’

Prijsdalingen in eurogebied

Desondanks voorzien veel analisten nog altijd een dalende inflatie in de eurozone, omdat de werkloosheid toeneemt en de lonen dalen. De ECB denkt zelfs dat de inflatie koers zal zetten naar nul. Ook analist Nick Kounis van ABN Amro blijft voorzichtig en voorziet prijsdalingen. ‘Het is niet zo snel gegaan als we dachten omdat de olieprijzen sneller zijn hersteld.’ Anderzijds is in Duitsland de BTW verlaagd. Hij denkt dat de komende drie jaar afnemende inflatie ‘een hoofdthema’ blijft.

