‘Fiscus maakte ook jacht op fraudeurs inkomstenbelasting’

De Belastingdienst heeft jarenlang niet alleen onterecht op vermeende fraudeurs met kinderopvangtoeslag gejaagd, maar is ook bij de inkomstenbelasting in de fout gegaan. Fraudeonderzoeken werden gestart omdat belastingbetalers een belastingadviseur hadden die door de fiscus werd gezien als facilitator van fraude. Dat melden RTL Nieuws en Trouw. Op basis van profilering en vermoedens werden tienduizenden mensen bestempeld als fraudeur, die vervolgens zelf hun onschuld moesten aantonen en soms jarenlang overhoop lagen met de fiscus.

‘Belastingadviseurs facilitator fraude’

RTL en Trouw hebben stukken in hun bezit waaruit zou blijken dat in 2012 werd gestart met de fraudejacht onder de codenaam ‘project 1043’. Fraudeonderzoeken werden gestart omdat belastingbetalers een belastingadviseur hadden die door de fiscus werd gezien als facilitator van fraude. Ook bepaalde aftrekposten waren aanleiding voor onderzoek, zoals hoge zorgkosten, giften of uitgaven voor pensioenvoorziening.

Naheffingen en hinderlijk volgen

De verdachte belastingbetalers kregen forse naheffingen opgelegd omdat de fiscus niet akkoord ging met eerder goedgekeurde aftrekposten. Ook werden de betrokkenen nog jaren geconfronteerd met extra toezicht en controle omdat ze als fraudeur waren bestempeld. Het ‘hinderlijk volgen van potentiële misbruikers’ was het uitgangspunt voor dit beleid, melden Trouw en RTL. Toenmalig staatssecretaris Wiebes zou hierover in 2013 zijn geïnformeerd.

Bron: NOS