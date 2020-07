Jammer, maar durven we wel echt te innoveren?

Van de week verschenen op deze website twee berichten over nieuwe, innovatieve concepten in de accountancy, die toch weer niet zo succesvol bleken te zijn. Flynth stopt met Fonkel en Manifesto blijkt toch nog wel erg te worstelen met een goed verdienmodel. Frans Heitling wist er in zijn column nog wel een paar op te noemen. Ik kan er ook nog wel een paar aan toevoegen uit mijn eigen stal, die ook niet succesvol of schaalbaar bleken. Volgens Frans bleken de concepten vaak minder baanbrekend en disruptief te zijn. Hij roept accountants vervolgens op om gewoon bij de les te blijven.

Innoveren is en blijft moeilijk

Tja, innoveren blijft moeilijk – dat laten de eerdergenoemde voorbeelden zien. Maar laat ik beginnen om diegenen die hun nek wél hebben uitgestoken, even te prijzen. Het is echt jammer dat deze initiatieven niet geslaagd zijn. Ik had Fonkel graag zien fonkelen en wat was het mooi geweest als Manifesto er wel in geslaagd was om een duurzaam verdienmodel te creëren en wanneer ook al die andere initiatieven wél geslaagd waren. Wat voor dynamiek had dat gegeven in de branche, welke energie had dat losgemaakt! Werden alle stilzitters dan eens gedwongen om echt na te gaan denken en te ondernemen? Het jammere is dat zij nu natuurlijk een beetje schamper aan de zijkant staan te lachen; “Zie je nu wel; ik had toch al gezegd dat dat nooit iets ging worden”. Kortom, heel veel lof voor de ‘crazy ones’.

What’s next?

Toen wij binnen onze organisatie besloten om een initiatief te stoppen, omdat het niet schaalbaar bleek, vroeg mijn Raad van Commissarissen: “En wat gaan we nu doen?” Dat is mijns ziens ook de juiste vraag. Wat gaan we nu dan doen? Stilzitten is toch geen optie? Ik denk in de eerste plaats dat we verschrikkelijk goed gaan leren van wat er nu precies niet gelukt is. En dan niet een klein beetje, maar minimaal 5x jezelf afvragen waarom dat niet gelukt is. Alles helemaal afkluiven tot op het bot en goed documenteren. Dan doen we dat de volgende keer in ieder geval niet meer fout. En de kleine successen injecteren we wel in de bestaande organisatie. En ja, we leven in Nederland, dus wordt de mislukking uitvergroot. Vervolgens kijken we weer vol bewondering naar een bedrijf als Google en vragen we ons toch af hoe die zou hard kunnen groeien. Het antwoord luidt: door heel veel fouten te maken en daarvan te leren. Dat zijn bedrijven die hun businessmodellen heel snel durven te veranderen en plannen soms een tijdje in de koelkast zetten, om ze daar later, op een geschikt moment, weer uit te halen.

Accounttech

Gelukkig zijn er nog steeds nieuwe initiatieven, kijk naar het Accounttechplatform van de NBA, waar partijen uitgenodigd worden om te innoveren. En misschien zit daar wel de crux; ik zie veel kantoren innoveren binnen hun eigen organisatie, maar misschien is er wel veel meer samenwerking nodig. Samenwerking tussen kantoren om een bepaalde schaalgrootte te krijgen, om zaken echt te kunnen realiseren. Ik noem nog maar eens het SRA Bizz platform – volgens mij nog steeds het Funda van de accountancy. Als we echt durven om dat voor alle SRA-leden verplicht te maken, dan hebben we bijvoorbeeld een benchmarkplatform, dat groter is dan welke bank ook.

Dus: nee, Frans, niet bij de les blijven. Ik hoop dat er alweer accountants rondlopen met nieuwe ideeën, nieuwe businessmodellen of andere gekke gedachtes. Die niet bang zijn om de status quo te doorbreken en op zoek gaan naar vernieuwing. Ze mogen mij altijd bellen om mee te denken.

Fou-Khan Tsang RA Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs. Hij schreef deze column op persoonlijke titel.