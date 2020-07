Hoe zit het nu met die nieuwe businessmodellen in accountancy?

Het lijkt niet te lukken. Kantoren die het anders willen doen en accountancy op de kop willen zetten. De verhalen hebben een geschiedenis. Of eigenlijk ook niet. De meeste van die revoluties lijken niet echt stand te houden. Dat zagen we in het verleden al met bijvoorbeeld 216 en we zien het nu met Manifesto.

Goede bedoelingen. Commodities zijn gratis en als kantoor verdienen we ons geld met het bieden van toegevoegde waarde middels extra advies en ondersteuning. Dat leek het motto van 216. Een vergelijkbaar verhaal, met goede bedoelingen en wel anders, kwam uit de koker van Manifesto. Betekenis economie, niet alleen financiële cijfers zijn belangrijk, het gaat om meer en dieper: klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, balans. Ondernemers zijn geen klant, maar lid van de coöperatie.

Mooie initiatieven, maar …

Toch komt het niet echt van de grond. De omzetprognoses van 216 zijn na ruim 4 jaar fors achterhaald. Manifesto heeft opnieuw geld nodig en wil dat opnieuw binnenhalen middels crowdfunding. Met addertjes onder het gras. Doel van de crowdfunding is voor een groot deel het aflossen van oude crowdfundverplichtingen. Dat blijkt uit de documentatie die Manifesto ons ter beschikking stelde. Toch een andere boodschap dan ‘nieuwe samenwerkingsverbanden’ en ‘nieuwe medewerkers aantrekken’ zoals we op andere plekken lezen.

We kijken verder. Een kleine greep

In 2004 lanceerde Deloitte de online MKB-propositie Ctrl, nu onderdeel van King Software. BDO-Direct kwam in 2009. Het label bestaat niet meer, maar BDO heeft het nieuwe digitale werken en dienstverlening wel vast onderdeel van haar aanbod gemaakt. Ellen4Bizz was in 2010 een submerk van AcconAvm, is inmiddels weinig meer van terug te vinden. Recenter is Fonkel, initiatief van Flynth dat nu opgaat in de Flynthorganisatie.

Kortom: initiatieven die – meer of minder – als baanbrekend en misschien wel disruptief werden aangekondigd. Wanneer je het afpelt blijft er – helaas – weinig van over.

Afscheid van die bizarre discussie over businessmodel in accountancy?

Nee. MKB-accountants moeten gewoon bij de les blijven en dan wordt het gewoon, heel concreet:

Wat brengt technologie aan mogelijkheden?

Welke ondernemers/bedrijven/instellingen kunnen we bedienen?

Hoe ziet onze klantpopulatie er uit?

Wat is voor een ondernemer de waarde en het belang van een degelijke en betrouwbare administratie?

Welke vragen kan een accountant beantwoorden die de ondernemer (nog) even niet op het netvlies had?

Welke analyses en welk advies kun je wel en niet geven?

Welke mensen hebben we daarvoor nodig?

Eigenlijk hele gewone vragen. Een goede accountant kent de cijfers van zijn ondernemer misschien wel beter dan de ondernemer zelf.

Dienstverlening slim en efficiënt inrichten

Die basis wordt steeds eenvoudiger. Daar is geen buitenaardse technologie voor nodig. En ja, dat kan vreten aan de omzet! Uren x tarief, of vaste prijzen? Voorspelbaarheid is veel belangrijker. Onverklaarbare afwijkingen en verschillen kom je niet mee weg. Het slaat een discussie over de toekomst van je kantoor – alsook van de branche – in een keer een stuk platter. En je hebt veel minder omwegen nodig om een antwoord te kunnen geven op de vraag: heeft mijn kantoor – ook over 5 jaar – nog bestaansrecht?

En ja hoor: er zijn echt wel kantoren die gezonde, consistente, bovengemiddelde groei en ontwikkeling laten zien. Misschien zijn die iets te bescheiden!

Frans Heitling