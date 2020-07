Innovatie in accountancy: Show them, don’t tell

In het ontwikkelen van een innovatie gaat 80% van de tijd verloren aan Nitty Gritty Stuff. Een innovatief idee ontwikkelt niet vanzelf tot een succesvolle onderneming. Het vereist visie, daadkracht en doorzettingsvermogen om een innovatief idee te laten volgroeien tot een winstgevend business model. Het ontwikkelen van een innovatie begint zelden met een marketing campagne. Dat werkt alleen voor Kim Kardashian.

Het huis op orde

Innovatie kost tijd en geld. Om te kunnen innoveren moet je een idee hebben, onderzoek doen, ontwikkelen en testen. Heb je een werkende innovatie, dan moet een commercieel model ontwikkeld worden en daarvoor moeten medewerkers opgeleid worden. Frans heeft een punt dat innovatie nooit gaat lukken door te starten met een bizar businessmodel.

Als ik voor onszelf spreek. Wij investeren nu bijna acht jaar in onderzoek naar nieuwe software, de ontwikkeling van de dienstverlening en het opleiden van onze mensen. We hebben weinig tijd en budget vrijgemaakt voor marketing. Eerst de basis op orde, dan pas herrie maken.

Tone at the top

In de accountantsopleiding leer je dat de directie bepalend is voor de cultuur en deze les is met name gericht op het signaleren van frauderisico’s. Verne Harnish schreef daarover: ‘Zo het de directie vergaat, zo vergaat het de onderneming’. Kijk eens naar je eigen organisatie en dan naar de leiding. Hoe belangrijk is innovatie?

Innovatie vraagt constante aandacht van de directie of de vennoten. Innovatie is niet een aparte afdeling, maar een directieverantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt naar mijn idee overigens voor IT en Learning & development.

Move fast, break stuff

Bij Facebook was het motto dat ze alleen konden leren door veel fouten te maken en die moesten zo snel mogelijk gemaakt worden. In de accountancy zijn fouten kostbaar en de opleiding richt zich op het detecteren en mitigeren van risico’s. Bij voorkeur wordt ieder dossierstuk driemaal bekeken en afgetekend. Fouten maken vereist lef en budget, en dat gaat tegen de natuur in.

Ik denk daarom dat Fou-KhanTsang een terechte vraag stelt. Durven we wel?

Nitty Gritty Stuff

Innovatie is in de conceptuele fase erg leuk, maar het doorvoeren van innovaties vraagt aandacht voor de mensen die ermee moeten werken. Het ontwikkelen van een commercieel model en het opleiden van medewerkers kan niet los gezien worden van het succes.

Dat kunnen kantoren samen, maar dat kan je ook alleen. Als je het je lukt om focus te houden. Samenwerken aan innovaties kan ook leiden tot lange discussies over eigendom.

What’s to tell?

Gelukkig spreek ik regelmatig vakgenoten die innoveren en me steeds weer verrassen met hun open houding. In die gesprekken deelt iedereen informatie over de ervaringen met nieuwe technieken, verandertrajecten en nieuwe dienstverlening. De successen én de fouten.

Naar mijn idee is er genoeg te vertellen, maar het zijn veel kleine stapjes. Geen materiaal voor schreeuwerige marketing campagnes. Het zijn met name softwareleveranciers die ons een podium bieden. Het zou een mooi thema kunnen vormen voor accountancy vanmorgen.

Ik denk dat er best veel te ‘showen’ is. Maybe we should tell a little more.

Arjan Schipperus is managing partner en grondlegger van RS Finance te Amsterdam