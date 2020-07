Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken

Banken en accountants moeten alle ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat gebeurt meer dan 150.000 keer per jaar, maar meldingen leiden nauwelijks tot strafzaken, meldt Trouw.

Hoogleraar Brigitte Unger geeft aan dat het Openbaar Ministerie de kwaliteit van de meldingen meestal te laag om ermee naar de rechter te stappen. ‘Op dit moment heb je soms de indruk dat het hele meldsysteem voor niets is.’ Vorig jaar gaf de FIU 39.000 transacties het stempel verdacht. Vervolgens gaan OM en FIOD ermee aan de slag. Volgens het Functioneel Parket (onderdeel van het OM) zijn er de afgelopen jaren enkele tientallen onderzoeken geweest, zoals naar een administratief medewerkster van een evenementenlocatie in Groningen die € 300.000 van haar werkgever naar haar privérekening had overgemaakt.

Meer ICT-expertise nodig

Volgens Unger moet de kwaliteit van de witwasmeldingen omhoog. Anders is nog te veel nader onderzoek nodig en is te onzeker of een zaak kans maakt bij de rechter. De FIU wordt dit jaar met 19 werknemers uitgebreid, maar volgens de hoogleraar is vooral extra ICT-expertise belangrijk om de meldingen beter te kunnen filteren. De overheid zou wat haar betreft meer geld moeten vrijmaken om talent aan te trekken. ‘Tot die tijd heeft het meldsysteem denk ik vooral nut als afschrikmiddel voor criminelen. Dat ze weten dat ze moeten oppassen met hun betalingen.’

Banken hebben de laatste tijd nu juist extra ingezet op Wwft-controles en gaan data delen om zo sneller op het spoor te komen van criminelen. Aan dat besluit is wel een aantal boetes voorafgegaan wegens tekortschietende controles. ABN Amro zet tegenwoordig ruim 2.000 medewerkers in, alleen om witwassen tegen te gaan. Rabobank steekt honderden miljoenen extra in het opsporen van verdachte transacties.

Bron: Trouw