Wellicht beperking renteaftrek om aanpassing box 3-heffing mogelijk te maken

Het kabinet denkt na over verdere beperking van de renteaftrek voor vreemd vermogen. Daarmee kan geld worden vrijgespeeld voor bijvoorbeeld een ruimere heffingsvrije voet in de vermogensrendementsheffing. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan het FD.

Aanpassing box 3

De D66’er ‘wil heel graag’ zo’n aanpassing van de box 3-heffing om spaarders tegemoet te komen die nu geen rente krijgen op hun tegoeden. ‘Dat wil ik wel graag, want er is veel kritiek op box 3 en ik wil iets simpels doen wat iedereen begrijpt. Dus dat is een interessante. Maar dat kost natuurlijk structureel geld.’

Vennootschapsbelasting

Er komt steeds meer naar buiten over de opties die momenteel door het kabinet worden overwogen voor het Belastingplan 2021. Eerder deze week werd ook al bekend dat de eerder aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting in 2021 niet langer zeker is. Daarmee zou geld vrij kunnen worden vrijgespeeld voor andere dingen. Ook de verdere beperking van de renteaftrek voor vreemd vermogen die er nu wellicht blijkt te komen schept ruimte.

Beperking renteaftrek

Vijlbrief ziet in de april uitgebrachte voorstellen van de commissie-Ter Haar over de fiscale behandeling van multinationals en hoofdkantoren aanknopingspunten voor onder andere verdere beperking van de renteaftrek. De staatssecretaris sprak zich eerder ook al eens uit tegen die fiscale mogelijkheid. ‘Dat is een zwakheid. Je wilt dat bedrijven grotere buffers opbouwen en daar hoort bij dat ze zich zoveel mogelijk met eigen vermogen financieren en niet fiscaal worden gefaciliteerd (voor het aangaan van leningen). Maar het is allemaal niet gemakkelijk’.

Bron: FD