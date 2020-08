‘Aanpak agressieve fiscale planning en witwassen, geen inperking HRA, wel uitstel verlaging VPB’

Het kabinet denkt na over de verlangde hervormingsmaatregelen in ruil voor steun uit het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Daarbij lijkt in elk geval te worden ingezet op verdere beperking van agressieve fiscale planning en witwaspraktijken via Nederland, hervorming van de arbeidsmarkt in lijn met de adviezen van de commissie-Borstlap (minder en beter flexwerk, versoepeling ontslagrecht) en investeringsimpulsen voor onder andere de energietransitie.

Hervormingen in ruil voor steun

Minister Hoekstra van Financiën zou volgens het FD daarnaast al een tijd op verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek hameren, maar de rest van de coalitie (vooral de VVD) ziet dat niet zitten. Hoekstra claimt naar schatting 6,5 miljard euro aan Europese steun als bijdrage aan het herstel van de coronacrisis. Het kabinet worstelt nog met de invulling van de – nota bene door premier Rutte afgedwongen – hervormingen die daar tegenover moeten staan. Over beperking van de hypotheekrenteaftrek bestaat geen overeenstemming. Waarschijnlijk zullen de hervorming van de arbeidsmarkt, investeringsimpuls en verdere beperking van belastingontwijking echter voldoende zijn in ruil voor de Europese steun, is de verwachting.

Belastingplan 2021: uitstel verlaging VPB

Coalitie en kabinet komen deze week ook bij elkaar voor de afronding van de reguliere begroting, het Belastingplan 2021 en het derde coronasteunpakket. Er tekent zich overeenstemming af over het eerder al als mogelijkheid genoemde uitstel van de verlaging van de vennootschapsbelasting, bevestigen meerdere bronnen aan het FD. VVD en CDA lijken zich er bij neer te leggen dat dit geld beter kan worden besteed aan gerichte steun voor de bedrijven die het het hardst nodig hebben, in plaats van aan generieke lastenverlichting.

Ook verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 om spaarders tegemoet te komen ligt nog als optie op tafel.

Bron: FD