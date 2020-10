Mag een derdenverklaring € 5.000 kosten?

Accountants- en administratiekantoren zijn druk met het afgeven van derdenverklaringen voor klanten die NOW1.0 hebben gekregen. Soms schrikken ondernemers van het prijskaartje.

Melkkoe!

‘Dit is een melkkoe! Mijn accountant rekent € 5000 voor een derdenverklaring! Indien wij bij start van de NOW1 op de hoogte waren geweest dat een derdenverklaring wel € 5.000,- ging kosten, hadden wij mogelijk allang besloten de stekker, na 50 jaar, uit het bedrijf te trekken of ontslag voor personeel aan te vragen.’

Kwart van steun

Aldus een mailtje van een boze ondernemer dat enige weken geleden binnenkwam op de redactie van Accountancy Vanmorgen. Volgens de mailer, werkzaam in de evenementenbranche, had zijn bedrijf ongeveer 21.000 euro aan subsidie ontvangen. Dan lijkt € 5.000 niet in verhouding te staan, te meer omdat de accountant naar zeggen van de ondernemer al jaren de boekhouding van het bedrijf verzorgt en dus op de hoogte is van alle financiële ins en outs. Navraag bij het desbetreffende accountantskantoor leert dat het bedrag van €5.000 inderdaad is genoemd, maar dat het vooralsnog om een schatting ging en dat de definitieve factuur nog niet is verzonden. Het kantoor wil verder niet reageren en zegt dat het inmiddels met de boze klant heeft gebeld om de lucht te klaren.

8 tot 12 uur

Guus Ham, directeur van Novak, de service- en belangenorganisatie voor mkb-accountants en accountantskantoren, vindt €5000 een hoog bedrag. ‘Als huisaccountant heb je ongeveer een dag werk en kom je op € 750 tot € 1.000. Ben je geen huisaccountant dan kunnen de kosten oplopen. Bepalend is de kwaliteit van de aangeleverde informatie en of de accountant al veel kennis van de klant heeft, als bij de derdenverklaring de accountant reeds tussentijdse cijfers en jaarrekening opstelt kan er veel tijdwinst worden bereikt. Bepalend is ook of er bij de uitvoering werkzaamheden afwijkingen zijn in de geselecteerde documenten. Vuistregels zullen de komende weken wel ontstaan, maar daarvoor is nu nog te vroeg.’ Ook John Weerdenburg van Auxilium sluit zich aan bij de inschattin van Ham. Ook hij denkt dat een MKB-accountant met 8 tot 12 uur werk een derdenverklaring kan afgeven. Voor een samenstellingsverklaring zal de tijdsbesteding richting 16 uur gaan.’ Bij een uurtarief van 100 tot 150 uur bedragen de kosten van een derdenverklaring dan € 800 tot € 2400.

Standaard 4400N

Een rol speelt verder of de verklaring wordt opgesteld door een accountant of door een andere deskundige. De NBA liet eerder weten dat een geregistreerd accountant het opstellen van een derdenverklaring in relatie tot NOW moet beschouwen als een ‘aan assurance verwante opdracht’. De constateringen en de verklaringtekst bevatten feitelijke bevindingen die bedoeld zijn voor de beoogd gebruiker: het ministerie van SZW, aldus de NBA. Hiermee is het een rapport van feitelijke bevindingen en is Standaard 4400N van toepassing. Dit betekent dat de accountant bij het opstellen van een derdenverklaring meer werk heeft dan een boekhouder en ook een groter risico loopt. Dit zal zich vertalen in een hogere factuur.

Niet openhartig

Navraag bij MKB-accountants leert dat men niet happig is iets te zeggen over de prijs van een derdenverklaring. Een vaak gehoord argument is dat er nog weinig verklaringen zijn afgegeven omdat men nog aan het begin van de toetsing staat. De Big Four is openhartiger, al laten ook die zich niet uit over prijzen. Hun klanten hebben in de regel ook zoveel steun gekregen dat een derdenverklaring niet volstaat maar een accountantsverklaring noodzakelijk is. Daarvan liggen de kosten hoger. Een woordvoerder van PwC laat weten: ‘Bij PwC gaat het om de controle van 200 ondernemingen die voor circa 366 miljoen aan subsidie hebben aangevraagd. Er wordt een groot beroep gedaan op ons als accountants doordat aan ons gevraagd wordt om grondig te kijken naar de rechtmatigheid van aanvragen en zekerheid te verstrekken bij de juistheid van de verantwoordingen. Daarvoor hebben wij zelf inmiddels geïnvesteerd in een extra training voor onze controleteams en in extra kwaliteitsmaatregelen. Al met al vraagt iedere controle van een NOW-subsidieaanvraag veel tijd. Wij zullen namelijk diepgaander moeten kijken naar NOW-aspecten dan bij een reguliere jaarrekeningcontrole en er worden vanuit het ministerie van SZW aanvullende werkzaamheden verwacht om bijvoorbeeld frauderisico’s te mitigeren. Daarbij komt dat er vanuit het ministerie specifieke instructies voor onze controle zijn meegegeven.’