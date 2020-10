Fraudeur stuurt na ontmaskering nog eens 56 valse facturen

Tegen een 56-jarige man die honderden valse facturen heeft gestuurd, is vrijdag een gevangenisstraf van een jaar geëist. Ook nadat hij tegen de lamp was gelopen, wist de man niet van ophouden: er gingen nog eens 56 valse rekeningen de deur uit.

Het OM verwijt de verdachte valsheid in geschrift en het doen van onjuiste belastingaangifte tussen 2013 en 2016. ‘Verdachte heeft een veelvoud van valse facturen opgemaakt en iedere keer een onjuiste BTW-aangifte ingediend en jaarlijks ook nog iedere keer een onjuiste aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting.’ De zaak kwam in 2018 aan het licht, toen de fiscus een boekenonderzoek deed. Daar vielen inkoopfacturen over de periode 2013 tot en met 2016 op: een groot aantal van die facturen hadden betrekking op ‘Juridisch opzoekwerk’. Er stond BTW vermeld op de facturen, zonder dat er een BTW-nummer of inschrijving van de Kamer van Koophandel bij stond. De onderzoekers vonden het ook vreemd dat de boekstempels op de reguliere facturen anders waren dan de onderzochte inkoopfacturen.

Tien facturen per maand

De FIOD werd ingeschakeld en ontdekte dat er 648 valse facturen zijn opgesteld. Gemiddeld gingen er tien per maand de deur uit. Bij de Belastingdienst is volgens de officier van justitie 79 keer opzettelijk een onjuiste aangifte ingediend. ‘De Belastingdienst en daarmee de gemeenschap, wij allemaal zijn hierdoor voor € 375.826 benadeeld.’ Na zijn ontmaskering presteerde de fraudeur het nog om over november 2018 een onjuiste aangifte omzetbelasting in te dienen. ‘Na de zonde komt berouw, maar hij is wel heel lang voor zijn verantwoordelijkheid weggelopen.’