Staatssecretaris noemt BOR belangrijk instrument, volgend jaar evaluatie

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt in 2021 geëvalueerd, meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De CDA’er noemt de omstreden regeling wel alvast ‘een belangrijk instrument dat er op gericht is de continuïteit van bedrijven en daarmee de werkgelengheid te borgen.’ Dat schrijft Keijzer in een Kamerbrief, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het onderwerp familiebedrijven. Daarbij stuurt de staatssecretaris ook de CBS-rapportage ‘Familiebedrijven in Nederland’ en het essay ‘Kenmerken, kansen en knelpunten in het familiebedrijf’ van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven mee. Daarin wordt ingegaan op de kansen en knelpunten rond familiebedrijven.

BOR

Eén van de onderwerpen die in dat kader de laatste tijd vaak aan de orde komen is de BOR. De regeling staat ter discussie. Zo worden in de bouwstenennotitie van het kabinet een aantal voorstellen gedaan tot het versoberen van de fiscale regeling. Het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën opperden dit jaar veranderingen, zoals een versobering in de inkomstenbelasting en bij erven en schenken. Familiebedrijven vrezen de gevolgen daarvan, blijkt uit onderzoek van Nyenrode en accountantskantoor RSM. KPMG Meijburg concludeerde daarnaast onlangs uit onderzoek dat versobering van de BOR Nederland ver op achterstand zou zetten ten opzichte van andere Europese landen.

Evaluatie

Staatssecretaris Keijzer gaat nu in de Kamerbrief over familiebedrijven kort in op de kwestie. Haar partijgenoot Hilde Palland sprong onlangs ook al in de bres voor soepelere bedrijfsopvolging. ‘Het kabinet heeft oog voor de specifieke knelpunten die familiebedrijven ervaren bij bedrijfsopvolging’, schrijft Keijzer. ‘Daartoe is er een aantal voorzieningen in de belastingwetgeving, waaronder de BOR. De BOR is gericht op een (gedeeltelijke) vrijstelling van de schenk- en erfbelasting. Dit betreft een belangrijk instrument dat er op gericht is de continuïteit van bedrijven en daarmee de werkgelengheid te borgen. In 2021 wordt de BOR geëvalueerd. Na afronding wordt deze aan de Tweede Kamer worden aangeboden.’

