Kabinet trekt € 185 miljoen uit voor overstap op schone bestelbus

Het kabinet consulteert vanaf vandaag een subsidieregeling voor de aanschaf van een uitstootvrije bestelbus. Komend jaar wordt daar € 22 miljoen voor uitgetrokken.

De subsidieregeling is een invulling van het klimaatakkoord, dat erin voorziet dat vanaf 2025 zo’n 30 Nederlandse steden een zero-emissiezone invoeren voor stadslogistiek. Om ondernemers bij die overgang te steunen, biedt het kabinet vanaf komend voorjaar tot € 5.000 subsidie voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus. ‘Het is een volgende stap in het schoner maken van het Nederlandse wagenpark’, aldus staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). ‘Met dit steuntje in de rug bij de aanschaf van een schone bestelbus slaan we twee vliegen in een klap. Goed voor de schone lucht in onze steden, en het ondersteunt ondernemers de komende jaren bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo’n bus is duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud en gebruik.’

Voorwaarden

De subsidieregeling geldt tot en met 2025. De subsidie is 10% van de nieuwprijs met een maximum van € 5.000 euro. ‘In combinatie met de subsidie kunnen ondernemers fiscale instrumenten inzetten die een korting opleveren bij de aanschaf van een schone bus aantrekkelijk maken, zoals milieu-investeringsaftrek.’ Er zijn wel voorwaarden: de bestelbus moet een minimale actieradius van 100 kilometer hebben en er komt per bedrijf een maximum aan het aantal bestelbussen waarvoor subsidie mag worden aangevraagd. Bij doorverkoop binnen drie jaar moet verkregen subsidie deels worden terugbetaald.

Extraatje voor kleine ondernemers

In totaal trekt het kabinet € 185 miljoen uit voor de regeling. ‘Voor 2021 is er 22 miljoen beschikbaar subsidie, en op is op. De komende jaren loopt het subsidiebedrag terug omdat er steeds meer en goedkopere elektrische bestelbussen op de markt komen.’ Kleine ondernemers worden nog extra gesteund. ‘Met MKB Nederland is afgesproken dat eigenaren van bestelbussen uit de Euroklasse 4 een extra financieel steuntje in de rug kunnen krijgen in de aanloop naar de introductie van emissieloze stadscentra vanaf 2025. Veel kleinere ondernemers, zoals timmermannen en schilders, rijden minder kilometers en kunnen voor het vervoer van gereedschap prima uit de voeten met deze relatief oude bestelbussen. In de consultatie wordt onder andere gevraagd naar hoe dit extraatje vorm zou kunnen krijgen.’ Er is een overgangsregeling voor ondernemers die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen rijden. ‘Vuile’ bestelauto’s mogen nog tot 2027 stadscentra in (mits voor 2025 op kenteken gezet), voor vrachtwagens loopt die termijn tot eind 2029.

Volgend jaar gaat ook een regeling gelden voor de aanschaf van een schone vrachtwagen. Ook worden meerdere proeven gestart met publieke laadpleinen voor vrachtwagens en bestelbusjes.

