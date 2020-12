FIOD onderzoekt megafraude UWV’er met compensatie transitievergoeding 

Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD. Het vermoeden is dat de man verzoeken van werkgevers voor compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid heeft vervalst en daarmee ruim 1,8 miljoen euro heeft laten overmaken naar bankrekeningen van andere bedrijven dan die van de indieners.

FIOD-onderzoek

Het UWV kwam de mogelijke verduistering vorige week op het spoor en ondernam direct actie. Hierop is de FIOD een onderzoek gestart. De fiscale opsporingsdienst heeft maandag in Rotterdam twee woningen doorzocht. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op diverse fysieke en digitale documenten en mobiele devices. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit jaar kunnen bedrijven met terugwerkende kracht aanvragen indienen bij het UWV voor compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen worden voornamelijk digitaal ingediend via eHerkenning. De verdachte heeft vermoedelijk een aantal digitale aanvragen opnieuw op papier opgemaakt, maar voor andere bedrijven met bijbehorende rekeningen. Het vermoeden is dat hier sprake is van samenspanning tussen de verdachte en deze bedrijven. Het UWV heeft snel ingegrepen, meldt de FIOD. Daardoor kon een aantal onterechte uitbetalingen op tijd worden tegengehouden.