Estate planning, een introductie

Wat is estate planning? Wat zijn aandachtspunten bij een goed advies? En met welke aspecten krijg je te maken in een goed estate-planningsadviesgesprek? Caroline Gerressen geeft een introductie in het vakgebied state planning.

Wat is estate planning?

Estate planning is een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Het leuke aan estate planning is dat het werkterrein niet alleen voor fiscalisten is. Veel verschillende beroepsgroepen doen aan estate planning, bijvoorbeeld notariaten, banken, financieel en vermogensplanners en accountants. Samenwerking met professionals is een must. Al is het maar omdat er bijna altijd een testament aangepast of opgesteld moet worden en dat is voorbehouden aan notarissen. Maar het is bovenal prettig om te sparren, omdat het een zeer breed vakgebied is. Notarissen beoordelen in de regel vooral juridisch. Als fiscalist ben je geneigd je te richten op fiscale optimalisatie.

Aandachtspunten bij een goed advies

In een goed estate-planningsadvies moet de fiscaliteit niet leidend zijn. Misschien een teleurstelling voor de studenten fiscaal recht, maar niet getreurd: het fiscaal recht komt volop aan bod, en niet alleen op het gebied van erfbelasting. Aandachtspunten bij een goed advies zijn met name:

1. De langstlevende partner dient verzorgd achter te blijven.

2. Moeten kinderen wel of niet gelijk behandeld worden?

a. Onterving

​b. Legitieme massa

c. Kleinkinderen

d. Beoordeel per kind/kleinkind of juist per staak

3. Is er sprake van een samengesteld gezin, stiefkinderen en dergelijke?

4. Wat is de gewenste bestemming van het vermogen en de afzonderlijke vermogensbestanddelen (denk aan bedrijfsvermogen)?

5. Wat is een gewenst tijdstip van overdracht: bij overlijden of eerder?

Deze aandachtspunten leiden onder meer tot de volgende aspecten waar je mee te maken krijgt:

1. Wettelijk erfrecht, testament en mogelijkheden tot besparing van erfbelasting bij het goede testament

2. Huwelijksvermogensrecht, huwelijksvoorwaarden en mogelijkheden tot besparing op erfbelasting bij wijziging hiervan

3. Mogelijkheden qua schenking, en de eventueel te realiseren besparing van erfbelasting

4. Het (familie)bedrijf, de bv:

a. Zeggenschap

b. Herstructurering

c. Betaalbaarheid/liquiditeit

d. Vennootschapsbelasting, AB-heffing, BOR

5. Bedrijfsonroerend goed

a. In de bv

b. Privé

c. Overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en wellicht btw

6. Onroerendgoed-portefeuille

a. Is er sprake van een materiële onderneming?

b. Is de BOR van toepassing?

c. Wil je na vererving of schenking de onroerende zaken bijeenhouden of juist splitsen?

7. De eigen woning

a. Is overdracht bij leven wenselijk?

8. De onderneming in de inkomstenbelasting

9. Pensioen, lijfrente en ODV (oudedagsverplichting)

10. Voor veel ouderen geldt vaak nog de aanvullende wens dat niet alles naar een eventuele zorginstelling gaat

11. Goede doelen

Ik ga jullie komende tijd meenemen in dit mooie vakgebied en telkens een onderdeel toelichten. Zo krijgen jullie een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij estate planning en waarom een goede kennis van fiscaliteit, financieel inzicht, het kunnen lezen en interpreteren van jaarstukken en basiskennis personen- en familierecht hier essentieel is. Ik zal de informatie putten uit mijn eigen praktijkervaring en tevens de actualiteit zoals jurisprudentie, wetswijzigingen of krantenartikelen hierin betrekken. De volgorde van de onderwerpen is daarom mede afhankelijk van wat in die periode langs is gekomen.

Ik verheug me erop en wens jullie veel leesplezier.

W.M. (Caroline) Gerressen RB is eigenaar van FISQ Financieel Architecten en docent bij Markus Verbeek Praehep

Bron: https://www.mvp.nl/actueel/estate-planning-een-introductie.html