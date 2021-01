Omzetgroei van 4 procent voor ABAB, voorzitter raad van bestuur neemt afscheid

ABAB Accountants en Adviseurs zag zijn omzet met 4 procent groeien tot 62,5 miljoen euro. Dat meldt John Verhagen, die na twaalf jaar afscheid neemt als voorzitter van de raad van bestuur. Verhagen wordt opgevolgd door Ronald Meijers.

John Verhagen, voorzitter van de raad van bestuur bij ABAB Accountants en Adviseurs, gaat na twaalf jaar met pensioen. Maandag 1 februari neemt Ronald Meijers het stokje van hem over. Meijers heeft ruim twintig jaar ervaring als bestuurder en bestuursadviseur. De afgelopen tien jaar was hij partner bij Deloitte.

4 procent omzetgroei

ABAB Accountants en Adviseurs is naar omzet gemeten de 13e accountancy-organisatie van Nederland. De dienstverlener realiseerde in 2020 een omzet van 62,5 miljoen euro zo erkent Verhagen in een slotinterview dat morgen op Accountancy Vanmorgen wordt gepubliceerd. Het aantal werknemers daalde licht tot 600 fte. In 2010 werd de strategische keuze gemaakt om autonoom te groeien. Dat deed ABAB door zich te richten op ‘proactief advies in de breedte’, zo noemt Verhagen zijn focus.

Bankier in accountantsland

Verhagen leidde de accountancy-en adviesorganisatie sinds 2009 en is een opvallende beslisser in het vakgebied. Tot zijn aantreden bij ABAB maakte Verhagen carrière als bankier. Onder zijn leiding werd de in het zuiden en oosten van het land actieve dienstverlener omgevormd tot een brede accountancy- en adviesorganisatie. Zo behaalt ABAB 45 procent van zijn omzet uit adviesdiensten. Naast fiscaal advies verzorgt ABAB onder andere ook advies op het gebied van corporate finance, subsidies, estate planning, internationaal ondernemen en transfer pricing, collectieve pensioenen en personeelsadvies. Daarnaast heeft ABAB een aanzienlijke juridische tak. Deze juridische tak telt meer dan 40 medewerkers en levert een breed scala aan juridische specialismen.

Relatiemanagers

Verhagen ontwikkelde bij ABAB een eigenzinnig relatiemanagementmodel: de breed inzetbare relatiemanagers fungeren als vertrouwensadviseur van klanten. Zij rekenen hun sparringuren niet door aan de klant. In landelijke benchmarks van onder meer InCompany en Management Team wist ABAB meermaals hoog te scoren op klanttevredenheid. Zo werd het kantoor afgelopen jaar wederom eerste in de jaarlijkse ranglijst MT1000, in de categorie fiscale dienstverlening.