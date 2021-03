Eén accountantskantoor steunde politieke partij, gift aan SGP

Op een woensdag gepubliceerde lijst met donateurs aan politieke partijen komt slechts één accountantskantoor voor. Het is Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs die de SGP in 2019 bedeelde met € 5.000.

Tentoonstelling

Het kantoor, gevestigd in Bilthoven, levert financiële en fiscale diensten. Volgens de website werken er twintig mensen. ‘Ik ken een van de Kamerleden van de SGP goed en die benaderde mij met de vraag of ik een tentoonstelling over 400 jaar Statenvertaling zou willen sponsoren’, vertelt mededirecteur Gerrit Boonzaaijer. ‘Dat vond ik een leuk initiatief. Maar ons kantoor is geen vaste donateur van de SGP en ook niet aan die partij gelieerd. Mijn medevennoot was het eens met de donatie, maar heeft geen christelijke achtergrond.’

Donaties van prominenten

Op de lijst staan vooral particulieren. Bij de donaties van de partijen GroenLinks, D66, PvdA, PvdD en SP zien we veel namen van politici en prominente partijleden. Er staan weinig bedrijven op de lijst. De Partij van de Dieren kreeg twee keer € 60.000 geschonken van twee notariskantoren. Bij Forum voor Democratie, die overigens € 355.000 ontving van ene M. Ruijs uit Hong Kong, komen we Lichtfabriek Haarlem tegen en KAV Autoverhuur uit Amsterdam. Wolfensperger Beheer gaf € 5.000 aan de wetenschappelijke stichting van de PvdA. Grootste donateur van de SGP was een installatiebedrijf met een gift van € 25.000. Die partij werd verder gesteund door de Erdee Media Groep.

Tien miljoen

De politieke partijen ontvingen in 2019 ruim 10 miljoen aan donaties. Opvallend is dat 70% daarvan bestemd was voor de SP. Ruim 15 procent ging naar GroenLinks.