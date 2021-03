Zelf gecreëerd roosterprobleem: ontslag op staande voet terecht

De kantonrechter oordeelt dat een oproepkracht terecht op staande voet is ontslagen. De werknemer is ondanks waarschuwing niet op zijn werk verschenen op dagen waarvoor hij was opgeroepen, omdat hij op hetzelfde moment bij zijn andere werkgever moest werken.

De werknemer (een chauffeur) heeft geen overleg met de werkgever gevoerd over een oplossing voor dit door hem zelf gecreëerde roosterprobleem. In plaats daarvan heeft hij zich bij de werkgever ziekgemeld op basis van een arbeidsconflict. Hij was vervolgens onbereikbaar voor de werkgever, omdat hij bij zijn andere werkgever aan het werk was.

Deze omstandigheden leveren een dringende reden voor ontslag op staande voet op en zijn ernstig verwijtbaar. De vorderingen van werknemer tot betaling van een billijke vergoeding, transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding wijst de kantonrechter daarom af.

Voor rekening en risico werknemer

De kantonrechter is van oordeel dat de weigering van de werknemer om gehoor te geven aan de oproepen voor 8 en 15 augustus een ontslag op staande voet rechtvaardigt. De door de werknemer aangevoerde omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel.

De werknemer was op grond van zijn arbeidsovereenkomst gehouden gehoor te geven aan de oproepen. Dat hij dat niet kon omdat hij tegelijkertijd bij een andere werkgever moest werken, is een omstandigheid die voor zijn rekening en risico blijft.

Nevenwerk

De werknemer heeft er zelf voor gekozen om naast zijn baan bij de werkgever een andere (oproep)baan te nemen. De werknemer heeft weliswaar gesteld dat de werkgever van het nevenwerk op de hoogte was, maar dit is gemotiveerd betwist door de werkgever. Daarbij is er terecht op gewezen dat de werknemer geen (bij cao verplicht gestelde) schriftelijke toestemming voor het nevenwerk had van de werkgever.

Het valt de werknemer onder die omstandigheden aan te rekenen dat hij, toen hij zich met het roosterprobleem geconfronteerd zag, geen overleg met de werkgever heeft gezocht om tot een oplossing te komen.

Ziek melden

In plaats daarvan heeft de werknemer van zijn probleem het probleem van zijn werkgever gemaakt door zich ziek te melden, zodat hij bij zijn andere werkgever kon gaan werken. Dit, terwijl hij door de werkgever gewaarschuwd was dat een niet verschijnen tot een beëindiging van zijn contract zou (kunnen) leiden.

Geen persoonlijke omstandigheden

Door de werknemer zijn geen persoonlijke omstandigheden aangevoerd die tot een andere conclusie ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het ontslag zouden kunnen leiden. In dat verband is door de kantonrechter meegewogen dat de werknemer nog jong is (22 jaar), een kort dienstverband heeft (korter dan 4 jaar), niet de financiële zorg voor een gezin draagt en dat hij een andere betaalde baan heeft als chauffeur gehandicaptenzorg.

Geen vergoedingen

Aangezien is geoordeeld dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, wijst de kantonrechter ook het verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging af. Ook de verzochte transitievergoeding wordt afgewezen.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, 21 januari 2021,ECLI:NL:RBNHO:2021:1229