Lagere productiviteit drukt zwaar op resultaat Countus

Countus Groep heeft vorig jaar 3,9% meer omzet geboekt. Het resultaat na belasting ging fors onderuit bij het top 30-kantoor, dat de daling toeschrijft aan een lagere urenproductiviteit door de coronacrisis.

Onder de streep hield Countus vorig jaar € 831.057 over, bijna 60% minder dan in 2019, toen de winst nog boven de € 2 miljoen uitkwam. Dat blijkt uit de jaarrekening die de groep afgelopen week heeft gedeponeerd. De totale omzet is gestegen tot € 48,9 miljoen, tegen € 47,5 miljoen in 2019. Het aantal medewerkers bij de groep is gestegen tot 558 (516). In fte’s gerekend kwam het totaal op 447 werknemers, 17 meer dan in 2019. De omzet per fte daalde onder invloed van de gevolgen van de pandemie naar € 109.300. ‘Dit ligt ver onder ons streefcijfer van € 113.000 per fte per jaar.’ Countus nam vorig jaar 216 Ceifer over. Dat leverde 475 nieuwe klanten op, goed voor een adviesomzet van € 1.465.000. De solvabiliteit is afgenomen van 73,2% naar 71,3%. De current ratio daalde van 3,0 naar 2,7, maar bleef daarmee op peil.

Extra tijd niet doorbelast

Doordat ondanks het thuiswerken werd geïnvesteerd in de instroom van talent en ontwikkeling van bestaande medewerkers, zijn de gemiddelde personeelskosten per fte met 3,4% gestegen. ‘Het inwerken van nieuwe collega’s, het inwerken in de portefeuille en het opbouwen van nieuwe contacten in de markt kost veel meer tijd dan normaal. Dit raakt onze winstgevendheid door een lagere urenproductiviteit.’ Daarnaast wordt de extra tijd niet doorbelast aan klanten. ‘Onze klanten hebben het naar onze mening al moeilijk genoeg. Het lijkt erop dat wij het enige kantoor in Nederland zijn met deze overtuiging.’

Extra aandacht accountantstak

Het rendement heeft ‘behoorlijk te lijden gehad’ onder de coronacrisis, constateert ook de raad van commissarissen, maar de investeringen in de organisatie zijn doorgezet. ‘Bij de huidige sterke liquiditeits- en vermogenspositie van de groep is de continuïteit voldoende gewaarborgd. Daarom zal komend jaar vooral extra aandacht uit moeten gaan naar het herstel van het rendement bij met name het bedrijfsonderdeel Countus Accountants + Adviseurs.’ Dat is veruit het grootste onderdeel van de groep. Daar ging de omzet met 3,2% omhoog naar € 43,2 (41,8) miljoen, maar het bedrijfsresultaat zakte in tot € 214.000, waar in 2019 nog € 1,5 miljoen kon worden genoteerd. Naast een flinke toename in de personeelskosten (van € 20,9 miljoen naar € 22,3 miljoen) boekte Countus Accountants ook hogere externe kosten: die gingen naar € 1,5 (0,9) miljoen. Na belastingen resteerde nog een krappe € 68.000, tegen afgerond € 1.161.000 in 2019.

Countus bezet de 17e plaats in de top 30 van accountantskantoren, voor MTH en na Crowe Foederer.

Kerncijfers Countus Groep

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2009 omzet* 48,9 47,5 45,9 43,9 43,5 44 47 46 fte 447 430 421 423 447 466 512 508 omzet fte** 109,3 110,4 109,1 103,8 97,3 94,4 91 90

* = x € 1 miljoen

** = x € 1000,-