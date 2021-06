Volksbank moet salaris oud-accountant Veuger doorbetalen

Een succesje voor voormalig accountant en PwC’er Pieter Veuger: de Volksbank moet voorlopig het salaris van de ontslagen CFO door blijven betalen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag bepaald in kort geding. De rechtbank had eerder beslist dat Veuger, ondanks zijn ziekmelding, terecht was ontslagen. Het hof vindt echter -anders dan de rechtbank- dat de CFO zich op het opzegverbod tijdens ziekte kon beroepen. Omdat het gaat om een kort geding is dit een voorlopig oordeel.

Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2021:5770

Veuger, tot eind 2019 partner bij PwC, was sinds januari 2020 in functie bij de Volksbank. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers medio augustus van dat jaar werd zijn vertrek echter alweer aangekondigd, nadat er onenigheid was ontstaan binnen de directie. Daarna ontstond onenigheid tussen de Volksbank en Veuger over zijn ontslag. De oud-accountant meldde zich ziek kort voordat zijn ontslagprocedure werd ingezet.

Wel sprake van een arbeidsovereenkomst

Volgens de wettelijke bepalingen die gelden voor een beursgenoteerde vennootschap kan de verhouding tussen een bestuurder en een vennootschap niet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De Volksbank is echter geen beursgenoteerde vennootschap. Het hof vindt daarom dat deze bepalingen niet gelden voor deze situatie. Het hof vindt dat wel sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat de verhouding tussen de Volksbank en Veuger alle kenmerken daarvan heeft. Dat betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte in principe geldt.

Antimisbruikbepaling?

Voor gewone werknemers geldt een antimisbruikbepaling. Die houdt in dat het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt als een werknemer ziek wordt, nádat het UWV een verzoek heeft ontvangen voor een ontslagvergunning van de werknemer. Het hof vindt dat voor een bestuurder met een arbeidsovereenkomst deze regel ook geldt. Dat betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte van kracht was totdat de ontslagprocedure in gang was gezet. Die ontslagprocedure startte volgens de statuten met een uitnodigingsbrief van de Raad van Commissarissen voor een bijeenkomst met op de agenda het ontslag van de CFO. De CFO had zich een dag vóór de ontvangst van die uitnodigingsbrief ziekgemeld. Daarom geldt het opzegverbod. Dit betekent dat de opzegging door de Volksbank niet rechtsgeldig is en de CFO recht heeft op doorbetaling van zijn salaris.

Lees ook:

Oud-accountant Veuger schikt met Volksbank

Oud-accountant Veuger opnieuw naar rechter om Volksbank

Rapport naar ‘verziekte’ cultuur steunt oud-accountant Veuger niet