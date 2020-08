Oud-accountant Veuger schikt met Volksbank

Het conflict in de top van de Volksbank wordt niet meer voor de rechter uitgevochten. Met vertrekkend CFO Pieter Veuger, tot eind 2019 partner bij PwC, is een deal gesloten.

Bonje in bestuur

Veuger was sinds januari 2020 in functie, maar bij de presentatie van de halfjaarcijfers medio augustus werd zijn vertrek alweer aangekondigd. Volgens de raad van commissarissen verlaat Veuger de bank, omdat er een ‘dynamiek bestaat tussen de directieleden die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking’. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat er bonje is in de directie. Het Financieele Dagblad wist te melden dat er bonje was in de Raad van Bestuur en dat de emoties zo hoog zouden zijn opgelopen dat toezichthouders, waaronder DNB en de ECB, en ook NLFI, dat de staatsbelangen beheert, gealarmeerd raakten. De raad van commissarissen (rvc) vond het noodzakelijk in te grijpen.

Loopbaan bij PwC

Voor zijn komst naar de Utrechtse bank was Veuger partner bij de accountancytak van PwC. Hij trad in 1994 bij de firma in dienst en vormde onder meer de Corporate Treasury group, later verbreed naar Commodity Risk Management en accounting/compliance in Financial Services. In 2003 werd hij partner. Hij adviseerde vooral in de bankensector en zijn naam dook regelmatig op als vakspecialist in kranten. Zo betoonde hij zich een warm pleitbezorger van fair value en was hij in 2009 bezorgd over het uitstel van nieuwe IFRS-regels voor banken. In 2017 was hij kritisch over IFRS-9 omdat dit de bankensector naar zijn mening niet minder maar meer cyclisch zou maken.

Rapport van EY

Mede door zijn expertise in de bancaire sector werd Veuger vorig jaar gevraagd als financieel directeur bij de Volksbank. Waarom hij al na zes maanden het veld ruimt wil de bank noch hijzelf onthullen. In een rapport van EY naar het functioneren van topman Maurice Oostendorp komt de CEO naar voren als een manipulatief leider. Oostendorp is dit jaar vertrokken. Hij is per 15 augustus opgevolgd door Martijn Gribnau. Martijn Gribnau is in zijn 30-jarige loopbaan in de financiële sector onder meer werkzaam geweest voor de Postbank, ING Bank en Nationale-Nederlanden. Daarbij heeft hij diverse leidinggevende rollen in binnen- en buitenland vervuld, waaronder die van General Manager van de Nederlandse Retail Board en Insurance Board van ING en CEO van ING Insurance Hongarije en Bulgarije. Momenteel is hij Chief Transformation Officer en Chief Operations Officer, Life and Long Term Care Insurance bij Genworth Financial, een in de Verenigde Staten gevestigde financiële dienstverlener.

Green card

Gribnau heeft nog steeds een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten. Dit stelt de Volksbank bloot aan risico’s, omdat de financiële instelling nu valt onder Amerikaanse sanctiewetgeving. Hierdoor is de bank verplicht om te controleren of klanten geld overmaken naar personen, bedrijven en landen die op de uitgebreide Amerikaanse sanctielijsten staan. Bij schending van de sanctieregels dreigen hoge boetes. Na de rapporten van drie advocatenkantoren, waaronder Nauta Dutilh en de De Brauw, kwamen de raad van bestuur en de rvc vorige week tot de conclusie dat het daarom onwenselijk is dat Gribnau vasthoudt aan de zogeheten greencard. De bank zegt nog in overleg te zijn met de nieuwe topman over de verblijfsvergunning.

foto: LinkedIn