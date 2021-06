Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges

De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst. De twee mannen en een 30-jarige vrouw uit Landsmeer worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Er zijn woningen in Amsterdam en Landsmeer doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op twee auto’s, tienduizenden euro’s, een geldtelmachine, designerschoenen en -tassen, meldt de FIOD.

Btw teruggevraagd

Bij de Douane op Schiphol gingen alarmbellen rinkelen toen een vrouw verschillende keren zeer dure exclusieve horloges de EU uitvoerde en daarbij telkens forse btw-betalingen terugvroeg. Nader onderzoek van de FIOD deed vermoeden dat een nicht van de vrouw, de 30-jarige verdachte, deze dure horloges Nederland weer binnen smokkelde. Deze 30-jarige vrouw heeft een relatie met de 31-jarige verdachte man die waarschijnlijk de motor achter de fraude is.

Witwassen

Het vermoeden is dat grote, van misdrijf afkomstige geldbedragen op omvangrijke schaal bij juweliers werden geïnvesteerd in vele luxueuze horloges. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de 31-jarige hoofdverdachte contact had met de 39-jarige verdachte, die werkt bij een grote juweliersketen. Met hulp van deze medewerker zouden aankoopbonnen van valse informatie zijn voorzien, waardoor het later mogelijk werd ten onrechte btw-teruggave te claimen op Schiphol. Geveinsd werd dat horloges de EU werden uitgevoerd, maar ze lijken na uitbetaling van de btw in groten getale toch (weer) in Nederland te zijn beland.

Het onderzoek staat onder leiding van het Arrondissementsparket Noord-Holland.

Bron: FIOD