Horecabranche vindt einde steun ‘bijna misdadig’

Horecavereniging KHN is verbolgen over het stoppen van de staatssteun per 1 oktober. De organisatie vreest veel faillissementen en pleit er onder meer voor dat bij kleine ondernemers moeten kunnen stoppen zonder schulden.

KHN noemt de beslissing ‘onacceptabel’. ‘Voor veel horecazaken zal het herstel nog lang duren. De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflow problemen en er is weinig geld om te investeren. De internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort, dus blijft internationaal zakelijk verkeer en internationaal toerisme uit. De vaste lasten lopen door, maar er is geen concreet perspectief op wanneer de markt voor (zakelijke) overnachtingen, evenementen en congressen weer aantrekt.’ De branchevereniging is bang dat er in het vierde kwartaal en volgend jaar veel bedrijven failliet gaan en dat de positie van werknemers onder druk komt te staan als de steun per 1 oktober wegvalt.

‘Haast misdadig’

Om dat te voorkomen is aanvullende financiële compensatie ‘voorlopig dan ook keihard noodzakelijk’. Er zou ook een coronaherstelplan moeten komen. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ‘Nu het kabinet voornemens is de steunmaatregelen per 1 oktober te stoppen, laat het kabinet wel degelijk een hele groep ondernemers keihard vallen, dit is haast misdadig. Maar de steun ademt mee met de omzet, dus het kabinet hoeft niet bang te zijn dat alle ondernemers hiervan profiteren als de steunmaatregelen wel worden doorgezet.’ Volgens Willemsen zou de steun alleen worden gebruikt door ondernemers die het ook echt nodig hebben.

Schuldenfonds

De pijnpunten zitten bij het internationaal toerisme en internationaal zakelijk verkeer, congressen en evenementen. ‘Herstel daarvan wordt pas na 2022 substantieel. Daarom is het van belang dat de steun wordt voortgezet en is maatwerk noodzakelijk.’ KHN vindt een schuldenfonds om afbouw van schulden te garanderen noodzakelijk. ‘Het gaat vooral om coronagerelateerde belastingschulden en huurachterstanden, al dan niet in combinatie met nieuwe bankschulden.’ Dat schuldenfonds zou belasting-, NOW- en TVL-schulden moeten bundelen en saneren en de afbetaling met staatsgarantie moeten uitsmeren. ‘De uitvoering moet deels decentraal plaatsvinden om deals tot stand te brengen en de afwikkeling van betalingen kan centraal vanuit dat fonds.’ Eind mei stonden horecaondernemingen op in totaal € 1,1 miljard uitgestelde belasting.

Staatsgegarandeerde lening

Wat de horecabranche betreft worden de NOW en TVL doorgezet met zo nodig een hoger minimaal omzetverlies. Bij de NOW zou dan een onderbouwing van de noodzakelijke personeelssterkte per nieuwe NOW-subsidieperiode moeten worden geleverd. Voor de TVL zou ruimte in het EU-steunkader moeten worden gebruikt. ‘De vormgeving kan volgens NOW en TVL-principes, maar onder verschillende steunkaders.’ Bovendien moet er een investerings- en herstelfonds komen met een gerichte staatsgegarandeerde lening tot maximaal € 100.000. KHN wil daarnaast nog dat de werkgeverslasten worden verlaagd en dat de looninhoudingen omlaag gaan. Een hoger minimumloon mag wat KHN betreft niet doorwerken in uitkeringen ‘want dat beloont werken’.

Dga’s

Aandacht heeft de horecaclub ook voor dga’s: ‘Bij schulden en investeringen moet worden bedacht dat directeur-grootaandeelhouders niet onder de NOW-subsidie vielen, zij zijn immers geen werknemer. Dat hakt er bij rechtspersonen (BV’s) extra in. Bovendien is er een maximum aan TVL-steun dat vooral grote ondernemingen en groepen van verbonden bedrijven treft. Dat vereist nieuw maatwerk.’ Volgens een peiling onder de KHN-leden kan 28% sinds juni zonder steun tot een positief bedrijfsresultaat komen. Bijna 40% kampt met een negatief eigen vermogen en een even groot deel heeft een belastingachterstand; ruim een kwart is niet bij met de huur.

VNO-NCW: let op kapitaalintensieve bedrijven

Werkgeversvereniging VNO-NCW vindt ook dat maatwerk mogelijk moet zijn, ok als de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten. De organisatie wijst op kapitaalintensieve bedrijven in de toeristische en congresinfrastructuur. ‘Deze sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is belangrijk dat de kennis, kunde en capaciteit in deze sector niet verloren gaat, nu ze nog niet zomaar weer op het oude niveau zitten. Deze groep ondernemers heeft namelijk te maken met hoge lasten, terwijl de omzetten – met name door de hoge afhankelijkheid van buitenlandse gasten – nog beperkt zijn.’ VNO-NCW mist een duidelijk plan voor deze bedrijven.