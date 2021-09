Wet DBA: geen sectorgewijze afbouw handhavingsmoratorium

De handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zal wat demissionair minister Koolmees betreft niet per sector worden aangepakt, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Voor de wet, die verkapt werknemerschap moet tegengaan, geldt nu een handhavingsmoratorium tot zeker 1 oktober, waarbij de Belastingdienst handhavend kan optreden als sprake is van kwaadwillendheid en wanneer opdrachtgevers aanwijzingen niet opvolgen binnen een redelijke termijn. Dat blijft zo, aldus Koolmees. Pas een nieuw kabinet besluiten wanneer dat verandert.

Grijs gebied

Eerder was een motie ingediend met het verzoek stapsgewijs met handhaving van de Wet DBA te beginnen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en medisch specialisten. Dat is tot nu toe niet gebeurd, ook omdat aan een vervanger voor de wet wordt gewerkt, en omdat er nu een moratorium geldt. ‘In dat kader is het niet gewenst om de handhaving stapsgewijs alleen in bepaalde sectoren te verruimen zoals voorgesteld in de motie. Het sectorgewijs afbouwen van het handhavingsmoratorium kan namelijk leiden tot meer onduidelijkheid, (rechts)onzekerheid en rechtsongelijkheid. De afbakening tussen sectoren is bovendien nooit (volledig) eenduidig. Hierdoor ontstaat een grijs gebied, dat aanleiding geeft tot juridische conflicten en bezwaar- en beroepzaken. Daarnaast is een risico dat de complexiteit van het stelsel (verder) wordt vergroot wanneer een bepaalde wet alleen voor een bepaalde sector zou gelden.’

Webmodule

Er is een proef gedaan met een webmodule waarmee opdrachtgevers konden nagaan of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kon worden ingehuurd of dat het om loondienstwerkzaamheden ging. Dat is 6.600 gedaan; in 34% van de gevallen werd een indicatie van een dienstbetrekking gegeven, in 10% van de gevallen een indicatie van een fictieve dienstbetrekking. Bij 28% van de gevallen was de indicatie ‘buiten dienstbetrekking’. Bij ruim 28% was geen indicatie mogelijk.