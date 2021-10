Voormalig belastinginspecteur krijgt 2 jaar celstraf voor belastingfraude, accountant werkte mee

De 67-jarige initiatiefnemer van de uiteindelijk nooit van de grond gekomen Hansa Oncology Clinic in Boxmeer is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onware balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De man vroeg in 2011 ten onrechte bijna 600.000 euro aan belasting terug voor een stuk bouwgrond voor een te bouwen kankerkliniek in Boxmeer. Na de aangifte de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2011 waarin € 597.949,00 aan voorbelasting was teruggevraagd met betrekking tot de aankoop van de bouwgrond van de gemeente Boxmeer bleek uit onderzoek van de Belastingdienst dat de grond waarvoor een koopovereenkomst was gesloten met de gemeente Boxmeer, niet was geleverd. Volgens medewerkers van de gemeente Boxmeer had er in 2010 alleen een aanbetaling plaatsgevonden van 10% van de koopsom. Verder was er nooit een betaling binnengekomen van het bedrijf van de man voor de aankoop van grond.

Daarnaast staat volgens de rechtbank ook vast dat de man met valse facturen in 2012, 2013 en 2014 belasting terugvroeg voor niet verricht werk voor het te bouwen ziekenhuis. Dat ziekenhuis kwam er uiteindelijk ook nooit, waardoor de gemeente Boxmeer met een financiële strop werd geconfronteerd. De heuse Health Campus die zou verrijzen bleek later grotendeels luchtfietserij. Dat leidde ertoe dat de man in 2017 persoonlijk failliet werd verklaard.

Rol accountant

Volgens de rechtbank kan het niet anders zijn dan dat de accountant die de belastingaangifte voor de veroordeelde man indiende moet hebben geweten dat de levering van de grond niet had plaatsgevonden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het bedrijf van de veroordeelde man de belastingfraude tezamen en in vereniging met de accountant heeft gepleegd.

Strafbepaling

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er onder meer rekening mee dat het onterecht claimen van de teruggaaf omzetbelasting over de aankoop van bouwgrond al tot een nadeelberekening van bijna € 600.000,00 leidt. Dit bedrag dient nog vermeerderd te worden met het belastingnadeel dat is ontstaan door de onjuist gedane teruggaven omzetbelasting middels de valselijk opgemaakte facturen. Verdachte heeft zich echter ook nog strafbaar gemaakt aan het valselijk laten opmaken van een substantieel aantal facturen en het als bestuurder openbaar maken van een onware balans en toelichting daarop, waardoor aan derden een betere financiële situatie van zijn bedrijf werd voorgespiegeld dan daadwerkelijk aan de orde was.

De rechtbank merkt bovendien als strafverzwarende omstandigheid aan dat verdachte een fiscale opleiding heeft genoten en in het verleden inspecteur bij de Belastingdienst is geweest, waarbij hij zich ook bezig heeft gehouden met de sectie ‘ondernemingen’.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank een gevangenisstraf van 30 maanden in beginsel gerechtvaardigd.

Foto: een impressie van wat het oncologisch centrum in Boxmeer had moeten worden. Bron: EGM Architecten