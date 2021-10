Voormalig accountant en medewerker fiscus verdacht van fraude met coronasubsidies en PGB’s

Een 64-jarige voormalig accountant en medewerker van de Belastingdienst is hoofdverdachte in een grootschalig onderzoek naar fraude met coronasubsidies en persoonsgebonden budgetten (PGB’s), valsheid in geschrifte en witwassen. De politie en de FIOD hebben dinsdag invallen gedaan in meerdere panden in Zeeuws-Vlaanderen. Dat melden regionaal dagblad PZC en de politie zelf.

De politie ziet de 64-jarige man uit het Zeeuwse Clinge als hoofdverdachte. Als voormalig accountant en medewerker van de Belastingdienst zou hij precies weten hoe hij te werk moest gaan. De man zou fraude plegen en zijn kennis en expertise op financieel gebied ook aanbieden aan criminelen.

Invallen

Agenten en medewerkers van de FIOD doorzochten dinsdag verschillende panden in onder andere Hulst, Clinge, Terneuzen, Heikant en Nieuw Namen. In totaal werden er zo’n 80 mensen ingezet. Daarnaast werden er ook een geld- en digihond ingezet. Er zijn ook nog drie andere personen aangehouden. Hun rol in de zaak wordt nog verder onderzocht, meldt de politie. “Het gaat om een fors financieel onderzoek dat al lang loopt”, laat politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage aan de regionale krant weten.

Beslaglegging

Tijdens de doorzoekingen werden er onder andere financiële administratie, gegevensdragers (computers, USB-sticks etc) en vermogensbestanddelen in beslag genomen. De verdachten zitten in beperkingen.

Bron: PZC/Politie