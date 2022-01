Statutenwijzigingen Flynth sluiten verpanding en verkoop aandelen Flynth uit

Aandeelhouder Stichting Beheer Flynth van accountantskantoor Flynth heeft in december statutair laten vastleggen de aandelen niet te mogen verpanden aan een bank of investeerder. Vervreemding is onmogelijk, wat tijdens de huidige overnameonderhandelingen met concurrent Accon avm de financiële wendbaarheid beperkt.

Dit ontdekte Accountancy Vanmorgen in de nieuwe statuten van Flynth Holding NV, de stichting Waarborg Accountantsbelangen Flynth en de Stichting Beheer Flynth. In de nieuwe statuten van laatstgenoemde staat vermeld, in artikel 3.3 dat de Stichting niet zijn aandeel in Flynth Holding mag vervreemden, in onderpand mag verstrekken of leningen mag aantrekken.

Statutenwijziging tijdens de onderhandelingen

De statutenwijziging is opmerkelijk, omdat Flynth in december in exclusieve overnameonderhandelingen is getreden met concurrent Accon avm. Accon avm kampt met een balans met een hoge goodwill-positie, een verschrompeld eigen vermogen en geconstateerde onregelmatigheden ten belope van miljoenen euro’s. De jaarrekening is in december herzien. Het bedrijf ligt onder bijzonder beheer bij huisbank ING. In een interview met Accountancy Vanmorgen laat interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries weten dat de bank ‘in ruil voor een pandrecht op de aandelen’ aan Accon avm een rekening-courantkrediet beschikbaar heeft gesteld.

Flynth & Accon avm: Geen verpanding, wel verpanding?

De aandeelhoudende Stichting Accon avm heeft overigens wél gebruik gemaakt van de mogelijkheid de aandelen in het accountantskantoor te verpanden aan ING. De verpanding is de (voorlopige) redding geweest van Accon avm, zo blijkt uit het betoog van De Vries. Bij Flynth verbiedt de nieuwe bepaling in de statuten aandeelhouder Stichting Beheer Flynth om hetzelfde te doen in tijden van financiële nood. Bij monde van een woordvoerder laat Flynth weten niet beperkt te zijn bij het aantrekken van extra kapitaal. ‘Het is nu zo geregeld dat dit niet kan zonder goedkeuring van de RvC. En dit staat volledig los van berichtgeving over Accon avm omdat de statutenwijziging ver voordat deze situatie zich voordeed al afgerond was.’

Over de statutenwijzigingen laat de woordvoerder van Flynth weten dat de nieuwe statuten het sluitstuk zijn van een herijkingsproces, dat al was gestart in februari (met de toenmalige raad van commissarissen) en dat onder leiding van de nieuwe RvC samen met de aandeelhouder en de Raad van Bestuur in december is afgerond. ‘Steeds is vanuit Stichting Beheer Flynth en de Raad van Bestuur gestreefd naar goede governance en een heldere rolverdeling tussen aandeelhouder, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Samen met de nieuwe benoemde Raad van Commissarissen zijn in goed overleg goede nieuwe afspraken gemaakt.’

Machtsstrijd bij Flynth

Met de statutenwijzigingen van 16 december onderging Flynth zijn tweede grondige statutenherziening sinds maart hetzelfde jaar. Met de wijzigingen van de statuten van de NV en de twee stichtingen moet de interne machtsstrijd die de afgelopen jaar gewoed heeft, worden afgerond. Accountancy Vanmorgen onthulde in juni dat de Raad van Commissarissen aan de ene kant en de aandeelhoudende Stichting Beheer Flynth en de Raad van Bestuur aan de andere kant in de clinch lagen. Daarbij speelde een eerdere statutenwijziging van Flynth Holding NV, de dato 24 maart 2021, een centrale rol. Op grond van de oprichting van een tweede aandeelhoudende stichting op 17 maart 2021, de Stichting Waarborg Accountantsbelangen waarin bestuursvoorzitter Bas Hidding zijn prioriteitsaandeel onderbracht, kon met de statutenwijziging van Flynth Holding worden overgestapt op een verzwakt structuurvennootschappelijk regime.

Als gevolg daarvan verloor de Raad van Commissarissen delen van zijn zeggenschap over de raad van bestuur. Nadat de voltallige RvC vertrok naar aanleiding van het conflict liet Flynth bij de Ondernemingskamer vragen om nieuwe commissarissen aan te stellen. Dat werden voormalig Schiphol-bestuurder Jos Nijhuis en voormalig VolkerWessels-CEO Herman Hazewinkel. De twee richtten zich op het aanstellen van een nieuwe Raad van Commissarissen bij de Flynth Holding en kondigden een evaluatie van de statuten aan. De uitkomst van die evaluatie is nooit gedeeld, maar in oktober bevestigde het accountantskantoor dat de stap naar een verzwakt structuurregime alweer zou worden teruggedraaid. Een woordvoerder benadrukt dat Flynth de tijdelijke verzwakking van het structuurregime beschouwt als ‘een bewarende maatregel’, gericht op het ‘handhaven van de status quo binnen Flynth’.

RvC met tanden

In de praktijk is de voornaamste oogst van het intermezzo tussen de statutaire oekazes van maart en december de volledige vervanging van de toenmalige raad van commissarissen, blijkt uit een nadere lezing van de nieuwe statuten van Flynth Holding NV, de Stichting Beheer Flynth en de Stichting Waarborg Accountantsbelangen Flynth, die in december alle drie tegelijk zijn gewijzigd. In de statuten van Flynth Holding NV is de situatie van voor het bestuursconflict grotendeels hersteld – inclusief de vroegere bevoegdheden van de raad van commissarissen. Zo staat in artikel 14.3 te lezen dat leden van de Raad van Bestuur worden ‘benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen’.

De eind december benoemde raad van commissarissen heeft met de nieuwe statuten ook weer zijn tanden terug. De RvC mag ook voordrachten doen voor nieuwe commissarissen. Toch is er geen sprake van een zuivere coöptatie – de benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen kan via de artikelen 21.9 en 21.10 van de stichting Beheer Flynth worden gedwarsboomd door de aandeelhouder. In het uiterste geval van een nieuwe machtsstrijd zal Flynth dan opnieuw naar de Ondernemingskamer moeten stappen voor de benoeming van zijn commissarissen. Ook dat laatste is de facto geen noviteit.

Flynth: ‘Geen versteviging, maar een beperking van de bevoegdheden’

Flynth laat over de nieuwe passage in de statuten van aandeelhoudersstichting SBF desgevraagd weten dat er geen sprake is van een ‘versteviging van de positie van SBF als aandeelhouder van Flynth Holding N.V., maar juist van een beperking van de bevoegdheden die SBF als eigenaar van de aandelen in Flynth Holding N.V. van nature heeft.’ De woordvoerder stelt: ‘We borgen juist dat er een zuivere verhouding is tussen de onafhankelijke aandeelhouder, de RvC en de RvB.’ Deze beperking waarborgt volgens haar de onafhankelijkheid van Flynth en ‘dat de zeggenschap over de aandelen ook bij SBF blijft (zodat SBF het in artikel 3.1 opgenomen doel kan – en moet – waarmaken).’

Zonder deze beperking zou het bestuur van Stichting Beheer Flynth kunnen besluiten als eigenaar haar aandelen in Flynth Holding NV over te dragen aan een derde of concurrent, of kunnen stemmen voor een emissie waarbij een andere partij aandelen in Flynth Holding N.V. verwerft, zo onderstreept de woordvoerder. ‘De doorgevoerde statutenwijzigingen hebben geen enkele invloed op de vormgeving van de mogelijke transactie met Accon avm.’

Update

In een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat de weg naar een fusie van de Stichting Beheer Flynth en de Stichting Accon avm zou zijn geblokkeerd door de statutenwijziging. Het feit dat de Stichting Accon avm zijn aandelen in Accon avm groep heeft verpand aan ING, zou in strijd zijn met het bovengenoemde artikel 3.3. Volgens de jurist van Flynth is een fusie van beide aandeelhoudende stichtingen wel degelijk mogelijk. ‘Het hebben van activa dat bezwaard is (bijvoorbeeld pandrecht) door een rechtspersoon betekent niet dat deze rechtspersoon niet zou kunnen fuseren met een andere rechtspersoon. Het bezwaarde actief gaat als gevolg van de fusie gewoon mee over. Pandrecht is immers zakelijk recht en kent droit de suite. Juridisch behoeft dus niet eerst de bank te worden afbetaald. Uiteraard tenzij dit is afgesproken maar dit is dan een aanvullende afspraak en heeft niets met verpanding als zodanig te maken. Een fusie tussen stichtingen, indien van toepassing, vindt plaats door een fusievoorstel en – een toelichting door besturen, gevolgd door een bestuursbesluit. Een statutenwijziging is niet direct nodig voor juridische fusie.’

Bronnen

Voor de fijnproevers zijn de nieuwe statuten hier te downloaden: