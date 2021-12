Flynth heeft nieuwe Raad van Commissarissen na bestuurscrisis

Flynth adviseurs en accountants heeft een nieuwe Raad van Commissarissen. Voormalig ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen is door de Algemene Vergadering van Flynth benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen Flynth, meldt het accountantskantoor. Ook zijn de overige leden Anja de Bree, Rien Nagel en Mireille Suchanek benoemd. Peter Bommel treedt per 1 maart 2022 toe.

Tijdelijke RvC na intern conflict

Accountancy Vanmorgen onthulde in juni dat er zich bij Flynth een flinke interne machtsstrijd heeft afgespeeld. Daarbij speelde een statutenwijziging een centrale rol, waarbij van een volledig structuurregime werd overgestapt op een verzwakt structuurregime. Als gevolg daarvan kreeg de Raad van Commissarissen minder zeggenschap. Nadat de voltallige RvC vertrok naar aanleiding van het conflict moest Flynth bij de Ondernemingskamer gaan vragen om nieuwe commissarissen aan te stellen. Dat werden voormalig Schiphol-bestuurder Jos Nijhuis en voormalig VolkerWessels- CEO Herman Hazewinkel. De twee richtten zich op het aanstellen van een nieuwe Raad van Commissarissen bij de Flynth Holding en kondigden een evaluatie van de statuten aan. In oktober bevestigde het accountantskantoor al dat de stap naar een verzwakt structuurregime zou worden teruggedraaid.

Reacties

Flynth heeft in een persbericht de onderstaande reacties opgenomen van de verschillende betrokkenen. Een woordvoerder van het accountantskantoor laat aan Accountancy Vanmorgen weten dat zowel de Raad van Bestuur als de vertrekkende en nieuwe commissarissen niet bereid zijn om vragen te beantwoorden.

Hazewinkel: “Onze opdracht bestond onder andere uit het samenstellen van een nieuwe RvC. De Raad van Commissarissen zoals vandaag aangekondigd brengt een schat aan bestuurlijke en toezichthoudende ervaring met zich mee. Gezamenlijk beschikken zij over ervaring en expertises die de ambities van Flynth volledig ondersteunen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze nieuwe Raad van Commissarissen van grote waarde zal zijn voor Flynth. We dragen met datzelfde vertrouwen het stokje over.”

Nijhuis: “Daarnaast hebben wij het andere deel van onze opdracht afgerond, het begeleiden van het proces om te komen tot het herijken van de statuten. Hiermee is een stevige basis gelegd voor de governance, met een op het structuurregime gebaseerde heldere rolverdeling tussen Stichting Beheer Flynth met een onafhankelijk bestuur als aandeelhouder, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Dus, Flynth is goed voorbereid voor de verwachte toekomstige eisen op dit gebied vanuit de Wet- en regelgeving voor accountantsorganisaties.”

Kees van Dijkhuizen, nieuwe voorzitter RvC: “Ik ben er trots op dat ik de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Flynth mag vervullen. De ambities van Flynth sluiten aan op mijn visie om impact te maken voor klanten, de maatschappij en medewerkers. En dan mag ik dat doen met een bijzonder deskundig en ervaren team. Ik kijk er dan ook naar uit, om samen met Peter Bommel, Anja de Bree, Rien Nagel en Mireille Suchanek een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Flynth.

Bas Hidding, voorzitter Raad van Bestuur: “Ik ben bijzonder verheugd met de benoeming van onze nieuwe Raad van Commissarissen. Ik wil ook graag Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel bedanken voor het tot stand brengen van deze nieuwe Raad van Commissarissen. Voor de komende jaren heeft Flynth zich de nodige ambities gesteld, waaronder de digitale transformatie van de dienstverlening. Ook werkt Flynth continu aan een verdere groei en versteviging van haar audit- en adviespraktijken en aan een versterking van de sectoraanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe RvC we het toezicht en relevante ervaring in huis hebben die ons verder de toekomst in kunnen helpen.”

Samenstelling Raad van Commissarissen

Flynth stelt de nieuwe RvC-leden in het persbericht voor:

Kees van Dijkhuizen heeft zowel gewerkt voor de overheid als in het bedrijfsleven. Van 2000-2005 was hij Thesaurier-generaal op Ministerie van Financiën. Vervolgens maakte hij de overstap naar de financiële sector als CFO van NIBC en later van ABN AMRO waar hij als CEO gestopt is in april 2020.

Peter Bommel, registeraccountant, heeft tot 2019 Deloitte geleid als Chairman van de Executive Board in Nederland. Daarna is hij CEO geworden van de MetaCorp Group, een familiebedrijf in Aruba. Hij keert per 1 maart 2022 terug naar Nederland.

Anja de Bree is momenteel CHRO van Royal FloraHolland. De Bree heeft een brede kennis en ervaring op gebied van HR vanuit zo’n 20 jaar HR-functies in diverse sectoren.

Rien Nagel heeft door veel verschillende rollen bij Rabobank een brede en diepe kennis van het MKB en de agrarische sector. En daarmee veel ervaring met de klanten van Flynth. Bij de Rabobank was hij laatstelijk lid van de Raad van Bestuur. Momenteel is hij onder andere als partner bij Quadrum Capital actief in het investeren en ontwikkelen van ondernemingen.

Mireille Suchanek heeft een brede kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en IT. Momenteel is ze VP IT Manager Europe bij Athlon Carlease International. Daarvoor heeft ze o.a. gewerkt bij ABP, AEGON en PGB en consultancyervaring opgedaan bij diverse consultancyfirma’s. Zij is bedrijfseconoom en gepromoveerd op het gebied van Marketing.

