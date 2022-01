Fiscus tipt ondernemers over kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst Toeslagen geeft ondernemers en zzp’ers tips voor het goed inschatten van hun toetsingsinkomen voor de kinderopvangtoeslag.

De toeslag hangt onder andere af van hoeveel ouders verwachten te verdienen. Dat is lastig schatten voor mensen met een flexibel inkomen. ‘Voor de hoogte van je toeslag kijkt Toeslagen onder andere naar je toetsingsinkomen. Dit betekent dat elk inkomen meetelt: van inkomsten uit werk tot inkomsten uit een uitkering of alimentatie. Als je een toeslagpartner hebt, telt het gezamenlijke inkomen van jou en je toeslagpartner.’

De drie tips

Gebruik de rekenhulp op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag. Na het invullen van alle vragen wordt een toetsingsinkomen getoond.

Schat je inkomen liever iets hoger in dan lager. ‘Door hoger in te schatten, loop je minder risico dat je achteraf toeslag moet terugbetalen. Want voor toeslagen geldt: hoe lager je inkomen, hoe meer toeslag je kunt krijgen. Houd er wel rekening mee dat jouw opgegeven inkomen ook gevolgen heeft voor andere toeslagen, zoals huurtoeslag.’

Check gedurende het jaar regelmatig via de rekenhulp of het toetsingsinkomen nog klopt en wijzig zo nodig. Een handig moment daarvoor is het moment dat je de kwartaal-btw-aangifte doet. Is het toetsingsinkomen veranderd, wijzig het dan meteen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag.

Veranderingen in bijvoorbeeld opvanguren, opvangsituatie (van dagopvang naar buitenschoolse opvang) of gezinssituatie, zoals een scheiding, kunnen het best meteen worden doorgegeven. Op Mijn toeslagen op toeslagen.nl of op de app Kinderopvangtoeslag kan worden nagegaan wat het effect van de verandering is.