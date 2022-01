Roda-bestuurders krijgen taakstraf voor hypotheekfraude

De voormalig technisch directeur van voetbalclub Roda JC is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Hij pleegde fraude om een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Twee andere Roda-bestuurders die bij de fraude betrokken waren, kregen ook een taakstraf.

De 55-jarige man tekende in oktober 2015 een contract om per 1 januari 2016 als technisch directeur bij de Limburgse club in dienst te treden voor een salaris van € 7.000 bruto per maand, zo blijkt uit de uitspraak. Per 1 januari 2016 had hij ook voor € 5.000 bruto per maand een contract met het adviesbureau van een lid van de raad van commissarissen. Zijn brutojaarsalaris zou derhalve uitkomen op € 144.000. Dat bedrag had hij minimaal nodig voor het krijgen van de hypotheek die hij op het oog had. Maar in december 2015 ging er toch een streep door het contract met het adviesbureau. De € 5.000 bruto werd omgezet in een maandelijkse persoonlijke schenking van € 3.500 netto uit de zak van het lid van de raad van commissarissen.

Valse salarisstrook

In 2016 kreeg de technisch directeur de beoogde hypotheek van € 800.000. Hj had de voetbalclub om een werkgeversverklaring gevraagd waarin stond dat hij een brutojaarsalaris had van € 144.000. De algemeen directeur wist dat dat bezijden de waarheid was, maar gaf toch de werkgeversverklaring. Hij liet bovendien een valse salarisstrook opmaken. Het lid van de raad van commissarissen gaf medewerkers van zijn adviesbureau opdracht hetzelfde te doen, terwijl de technisch directeur er niet werkte. De commissaris liet ook een ton overmaken aan de technisch directeur, zodat hij een opgewaardeerd saldo-overzicht aan de bank kon laten zien. De technisch directeur is ook schuldig bevonden aan belastingfraude. Hij gaf over 2015, 2016 en 2017 niet al zijn inkomsten op.

‘Weinig inzicht in laakbaar karakter’

‘Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de technisch directeur het initiatief nam tot de strafbare feiten. Hij betrok daar vervolgens de anderen bij. Daarbij weegt mee dat deze man weinig inzicht toont in het laakbare karakter van zijn handelingen. Het ging hem alleen om zijn eigen belangen’, aldus de rechter. Die vindt wel dat in het voordeel van de verdachten speelt dat het OM de zaak ruim buiten de redelijke termijn voor de rechter bracht. ‘Daarnaast pikte de media deze zaak breed op. Die regionale en landelijke aandacht had gevolgen voor het emotionele welzijn van de verdachten en hun gezinnen en voor hun maatschappelijke posities.’

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant, 17 januari 2022