Belastingdienst kan verlaging btw op groente en fruit niet aan

De verlaging van de btw op groente en fruit naar 0 procent laat nog jaren op zich wachten, omdat de ICT-systemen van de Belastingdienst de verandering de komende regeerperiode niet aankunnen.

In het coalitieakkoord schrijft de nieuwe regering: ‘We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.’ Na een telefoontje met de fiscus weet het kabinet meer: de ICT van de belastingdienst is niet klaar voor een nul-tarief op groente en fruit. Een btw-verandering in de komende jaren is geen optie.

De staat van de ICT-systemen bij de Belastingdienst leidde er ook al toe dat de ‘jubelton’ – 100.000 euro belastingvrij schenken aan een kind om een huis te kopen – pas vanaf 2024 afgeschaft kan worden. De partijen hadden dat graag al in 2023 gewild. Maar de fiscus heeft dit jaar nog alle ICT-capaciteit nodig om de overgang naar een nieuw systeem voor schenk- en erfbelasting af te ronden, de jubelton afschaffen kon daar niet meer bij.

Sterk verouderd

Het vorige kabinet verhoogde het lage btw-tarief in 2019 van 6 naar 9 procent. Een volgende wijziging in de komende jaren, tot aan 2025, is nu te veel gevraagd. De btw-inning draait op een tientallen jaren oud systeem. Kamerleden is te verstaan gegeven dat het systeem geen nieuwe veranderingen meer aankan. Dat zou ook gelden voor het invoeren van een suikerbelasting, al wordt daar wel een stap in gezet door aan een andere knop te draaien: de taks op ‘suikerhoudende dranken’ gaat omhoog.

Prioriteiten

In de coalitie is er ook begrip voor dat de Belastingdienst op zijn strepen is gaan staan. Het besef is er dat de fiscus, net als andere uitvoeringsdiensten, de afgelopen jaren verwaarloosd is door de politiek. En de komende jaren is er ook al genoeg werk aan de winkel. Bijvoorbeeld met de hervorming van de te hoge spaartaks, die onlangs door de Hoge Raad werd gekapitteld. Niet voor niks trekken de partijen deze regeerperiode bijna driehonderd miljoen euro uit om de uitvoering bij de fiscus te verbeteren.

Pizza quattro stagioni

Daar komt ook bij dat het invoeren van 0 procent btw voor groente en fruit makkelijker gezegd is dan gedaan. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën legt uit dat eerst gedefinieerd en afgekaderd moet worden wat er wel en niet onder groente en fruit valt. ,,Pas dan kan de uitvoering ermee aan de slag.” Toenmalig D66-leider Alexander Pechtold illustreerde jaren geleden al dat dat een ‘administratieve ellende’ kan worden aan de hand van de verschillende tarieven die er moeten worden gerekend voor een pizza quattro stagioni: ,,Daar zit van alles op. Zit het er wel in, zit het er niet in en met welk percentage dan? Een ramp.”