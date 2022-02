Failliete projectontwikkelaar schuift zwarte piet naar De Jong & Laan

In 2016 ging het Twentse Megahome failliet. Dinsdag stond ondernemer Willy W. uit Zenderen voor de rechter. Hij legt de schuld voor het faillissement volledig bij de Rabobank. En dat hij zichzelf 18,5 miljoen aan dividend uitkeerde was op advies van accountant De Jong & Laan, aldus ‘Stille Willy’.

Gordiaanse knoop

De zaak doet in Twente veel stof opwaaien. De ondergang van Megahome is het grootste faillissement dat de regio ooit gekend heeft. De totale schade is berekend op 264 miljoen euro. De curator is al zes jaar bezig met het ontwarren van de gordiaanse knoop, die bestaat uit 51 vennootschappen en stichtingen van Willy W., tot op Jersey en de Kaaimaneilanden aan toe.

Schadeclaim

De ellende begon voor de ondernemer toen de Rabobank begin 2009 het krediet opzegde. De geldverstrekker wist echter niet dat Willy W. met zijn bezittingen had geschoven. Zo had hij op het moment dat hij in conflict kwam met de Rabobank al bouwgronden overgedragen aan Nebo Vastgoed. In dat bedrijf speelde een neef van de ondernemer een sleutelrol. Megahome leende ook 26 miljoen euro aan Nebo, een lening zonder zekerheden en terug te betalen in een periode van veertig jaren. Vreemd genoeg legde Nebo Vastgoed vijf dagen na het aangaan van die leenovereenkomst een schadeclaim van 2 miljard euro bij Megahome neer. Op het kantoor van de curator begrijpt men daar niets van. Hoe kun je binnen een week een miljardenschade veroorzaken? Van de 264 miljoen euro waar de curator naar op zoek is, is vooralsnog slechts een schamele 23 miljoen euro in de faillissementsboedel beland.

Dividend

De curator wil onder meer 18,5 miljoen euro terug van de failliete ondernemer. Dit geld liet hij zich in december 2009 als dividend uitkeren. Het was voor het eerst dat Willy W. zichzelf een winstuitkering gaf. Voor de rechter zei de ondernemer dat dit niets met de kredietopzegging door de Rabo te maken had, maar dat zijn accountants van Jong & Laan voorstelden dat zo te doen. De curator repliceerde daarop dat een ex-directielid van Megahome heeft verklaard dat er in de holding helemaal geen geld was om dat dividend uit te betalen. Het geld daarvoor moest uit een andere bv komen.

Kritischer

Al eerder viel de naam van accountant De Jong & Laan in dit dossier. Na onderzoek concludeerde De Belastingdienst in 2020. Bij transacties waarbij de boekwaarde gelijk is aan de economische waarde had de betrokken accountant naar het oordeel van de fiscus ‘kritischer moeten beoordelen’.

Bron: Tubantia