Rabobank steekt kwart miljard in verbeteren antiwitwasbeleid

Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Het geld gaat onder meer naar het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.

DNB

Rabobank voldoet al langer niet aan de vereisten. Eerder heeft het concern al eens een dwangsom van 500.000 euro moeten betalen. Vlak voor kerst gaf de Nederlandsche Bank te kennen dat de bank nog steeds niet voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). DNB is daarom een zogeheten handhavingstraject gestart.

Extra mensen

Volgens topman Wiebe Draijer heeft zijn bank al veel verbeteringen doorgevoerd, maar er is ook nog veel werk te doen. Het concern heeft 4900 medewerkers in dienst die zich bezighouden met het tegengaan van witwassen. Maar Draijer schat in dat er dit jaar nog wel duizend tot 1500 mensen extra nodig zijn. Die zal Rabobank voor een groot deel waarschijnlijk extern moeten werven.

Breder probleem

Ook andere Nederlandse financiële instellingen hebben problemen om aan de vereisten te voldoen. In 2018 schikte ING met justitie voor 775 miljoen euro, en ABN Amro volgde vorig jaar voor een bedrag van 480 miljoen. Die schikkingen volgden na strafrechtelijk onderzoek naar de banken. Rabobank heeft voor zover bekend alleen nog te maken met het bestuursrecht, waar de aanwijzing van DNB onder valt.