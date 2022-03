Eerste conclusies NBA-onderzoek naar diversiteit in sector

In opdracht van de NBA onderzocht The Diversity Company de jaarrekeningen van de top 20 van de Nederlandse accountantskantoren op diversiteit. De conclusie: het schiet nog niet erg op. Hoewel de presentatie van het complete onderzoek pas in het tweede kwartaal zal plaatsvinden, is de conclusie al duidelijk. Het schiet nog niet erg op.

Cm Magazine schrijft over de eerste resultaten. Een eerste conclusie is dat hoe kleiner een organisatie is, hoe minder informatie je over diversiteit in het jaarverslag terugvindt. Maar ook: hoe kleiner de organisatie, hoe groter het percentage vrouwen. Bij de kantoren met OOB-vergunning is 41% van de medewerkers vrouw, bij grote en middelgrote kantoren circa 45%. Daar zit nauwelijks groei in.

Topvrouwen

Hoe dichter je bij de top komt, hoe minder vrouwen je tegenkomt. Het percentage topvrouwen bij accountantskantoren ligt tussen de 17 en 19%. Ook hierin zit geen ontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat het aantal vrouwen in RvC’s sterk is toegenomen. Dit zal te maken hebben met regelgeving, die stelt dat een derde van de commissarissen vrouw moet zijn. Toch voldoet een kwart van de RvC’s van de top-20 accountantskantoren niet aan het vrouwenquotum.

RvB’s

In de raden van bestuur is de situatie heel anders. Zeventig procent van de RvB’s heeft geen enkele vrouw in de directie. Slechts 15 procent heeft meer dan 30 procent vrouwen en mannen. De onderzoekers keken ook of de kantoren uitleg gaven over het gebrek aan diversiteit of over beleid om hier verandering in te brengen. Helaas blijkt hier ook nog veel te verbeteren. Naar de redenen blijft het dus gissen.

Top 10 accountants

Enkele weken geleden schreef Accountancy Vanmorgen dat Nederlandse accountantskantoren opvallend slechter scoren dan het gemiddelde van grote bedrijven in Nederland. In Nederland bestaat 37 procent van de raad van besturen uit vrouwen. Dat is net iets boven het Europese gemiddeld. Bij 7 procent is een vrouw de hoogste baas. Bij grote accountantskantoren is nog geen 20 procent van de top vrouw.

De top 10 van accountantskantoren uit de AV Top-50 telt 36 bestuurders. Van hen zijn er 7 vrouw. Dit komt neer op nog geen 20 procent. Bij vier van de tien kantoren (BDO, Mazars, Baker Tilly en Alfa) bestaat de raad van bestuur alleen uit mannen. PwC is de enige die al aan het Europese doel van 2025 voldoet: bij dit kantoor worden drie van de zeven topposities bezet door een vrouw. KPMG en EY zijn de enige accountantskantoren in de top 10 met een vrouwelijke CEO, te weten Stephanie Hottenhuis en Pauline van der Meer Mohr.

Bij de Raad van Commissarissen is het beeld beter. Van de 40 commissarisplekken worden er 17 bezet door een vrouw. Dat komt neer op ruim 42 procent. EY is het enige kantoor waar vrouwelijke commissarissen in de meerderheid zijn (3 van de 5). Bij KPMG is de verdeling fifty-fifty. Baker Tilly heeft met Joke Hoekstra als enige kantoor een vrouwelijke voorzitter van de RvC.