Staat neemt relatie met landsadvocaat onder de loep en stelt strengere eisen

Moet de staat advocatendiensten wel afnemen bij één kantoor, of is het een optie de landsadvocaat in eigen huis te halen? Dat is een van de vragen waarover een commissie zich in opdracht van de overheid gaat buigen, in de nasleep van het fraudeschandaal bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat.

Dat kantoor krijgt alvast strengere eisen opgelegd.

Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz aan de Tweede Kamer. Pels Rijcken kwam vorig jaar in opspraak door een grootschalige fraudezaak rond voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje. Die verduisterde in totaal 11 miljoen van klanten. Reden om de gang van zaken bij het kantoor en de relatie tussen staat en landsadvocaat onder de loep te nemen.

Onderzoek naar opties

De overheid stelt een onderzoekscommissie aan die inzichtelijk moet maken welke redenen er zijn voor de staat om een advocaat in te schakelen, welke keuzes zich daarbij voordoen en welke alternatieven er zijn. In die commissie zitten vijf topjuristen onder leiding van voornmalig procureur-generaal bij de Hoge Raad Jos Silvis. ‘Voor het kabinet is daarbij uitgangspunt dat de Staat, zeker in politiek-bestuurlijk gevoelige kwesties, onafhankelijk juridisch advies c.q. een second opinion moet kunnen inwinnen.’ De commissie moet ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de advocatendiensten aan de staat geheel of gedeeltelijk binnen de staat te beleggen en wat de mogelijkheden zijn om die diensten geheel of gedeeltelijk te beleggen bij één of meerdere marktpartijen, en aan welke eisen die dan zouden moeten voldoen. ‘Hierbij valt te denken aan eisen ten aanzien van de acceptatie van andere cliënten, ten aanzien van bedrijfsvoering, governance, risicomanagement, compliance, (data)beveiliging, integriteit en ethische normen. Daarbij is ook van belang dat de commissie adviseert over de (on)mogelijkheden voor de Staat om op de naleving van de te stellen eisen zicht te houden.’

Contract aangescherpt

Vooruitlopend daarop is het contract met Pels Rijcken alvast aangescherpt. Daarin staat dat er binnen het kantoor een aantal functionarissen werkzaam moeten zijn die voldoende onafhankelijk gepositioneerd zijn om de review-functie op een goede manier te kunnen invullen. ‘Het gaat concreet om een Risk & Compliance Officer, Security Officer, Financial Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming. Daarnaast heeft de landsadvocaat mij laten weten dat er een Raad van Commissarissen (RvC) zal worden ingesteld die wordt belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur, de realisatie van de strategische doelstellingen en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert.’ De overheid gaat daarnaast jaarlijks openbaar maken welke kosten er zijn gemaakt voor het inzetten van de landsadvocaat. Bovendien moet er periodiek gerapporteerd worden door Pels Rijcken, onder meer naar aanleiding van periodiek te houden audits.