FIOD bijna klaar met onderzoek naar weduwe Frank Oranje

De zaak is een uitloper van het omvangrijke fraudeonderzoek rond Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken. Oranje verduisterde over een periode van twintig jaar circa 11 miljoen euro van cliënten. Toen de fraude aan het licht kwam in 2020, pleegde hij zelfmoord. Onder toezicht van toezichthouders en na forse politieke druk schrapte Pels Rijcken zijn notariële tak en betaalde de volledige schade terug.

Oveja

Sinds 2019 onderzoekt de FIOD de zaak, die aanvankelijk onder de codenaam ‘Schaap’ liep, maar later op verzoek van een notaris werd omgedoopt tot ‘Oveja’. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de weduwe van Oranje als verdachte is aangemerkt. Zij werd al vóór de dood van haar man verhoord, en haar rol is sindsdien onderwerp van intensief onderzoek geweest. In 2022 deed het Bureau Financieel Toezicht aangifte tegen haar. Waarvan precies wordt haar verweten, willen het OM en toezichthouders niet bevestigen.

Echtgenote

De verdenkingen lijken echter samen te hangen met mogelijke betrokkenheid bij witwassen. NRC onthulde eerder dat Oranje rechtspersonen en bankrekeningen gebruikte die op zijn woonadres stonden geregistreerd. Dat zou ook de betrokkenheid van zijn echtgenote relevant maken, zelfs als zij stelt niets van de fraude geweten te hebben — zoals zij verklaarde in de NTR-documentaire De Zaak Schaap.

Behalve de weduwe zijn ook twee vennootschappen van Oranje als verdachte aangemerkt. Het OM laat weten dat de beslissing over eventuele vervolging zal worden genomen door de twee officieren van justitie die het dossier behandelen. Een aanzienlijk deel van het verduisterde geld is volgens het Functioneel Parket inmiddels getraceerd.

Bron: NRC