Van Oers boekt omzetplus van 9,2 procent

Ook accountantskantoor Van Oers (nummer 20 in de AV Top 50) blikt terug op een goed 2021. De omzet groeide met 9,2 procent en kwam voor het eerst uit boven de 40 miljoen euro. Grootste groei zat in de audittak.

Dat de omzetgroei is gerealiseerd in een jaar waarin nog steeds overheidsmaatregelen ten aanzien van Covid-19 golden, onderstreept volgens Van Oers dat de organisatie uiterst flexibel is. Om de groei te continueren, zo schrijft het kantoor in zijn jaarverslag, is het werven en behouden van goede medewerkers in 2022 een ‘belangrijke voorwaarde’. Het afgelopen jaar kreeg Van Oers er netto 12 fte bij. Eind 2022 wil het kantoor op 360 fte zitten, een groei van 25.

Groeiende controlepraktijk

De omzet kwam uit op ruim 40 miljoen euro, wat hoger was dan begroot. Het netto-resultaat was zelfs bijna 15 procent hoger dan waarvan was uitgegaan. Alle bedrijfsonderdelen lieten omzetgroei zien, met uitzondering van IT Advies en Organisatieadvies, activiteiten die samen 2,5 van de omzet uitmaken. De audittak (16 procent van de omzet) pluste bijna 16 procent, waar corporate finance (7 procent van de omzet) zelfs 63 procent groeide. Het belang van de agrosector nam iets af en is nu goed voor ruim 12 procent van de omzet. Accountancy en belastingadvies is goed voor meer dan 60 procent van de omzet.

Werven onder Big Four-Brabanders

Peter Hofwegen, directievoorzitter van Van Oers, verklaart de omzetgroei aan een succesvol personeelsbeleid. ‘In de audittak hebben we nauwelijks verloop maar zijn we wel in staat geweest ervaren krachten aan te trekken. We werken daar nu met 75 mensen, waarmee we in Brabant een van de grootste zo niet het grootste auditkantoor zijn. Dat trekt ook weer nieuwe mensen aan. Kijk, auditklanten werven is op dit moment niet moeilijk, het gaat om voldoende medewerkers.’ Hofwegen ziet de trend dat geboren Brabanders – nadat ze een tijd bij een Big Four kantoor in de Randstad hebben gewerkt – graag terugkeren naar de provincie. ‘En dan bij voorkeur gaan werken bij een groot regionaal kantoor.’

Hofwegen verwacht voor 2022 een vergelijkbare groei als in 2021. Van Oers is niet op overnamepad, stelt hij.