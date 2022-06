Advocate die onderzoek deed naar Mannak stevig op vingers getikt

Na 2,5 jaar krijgt Harm Mannak steun van de Raad van Discipline in een deel van zijn grieven jegens de NBA. Mannak stelde indertijd dat het onderzoek van een advocaat niet onafhankelijk was. De tuchtrechter vindt nu dat Mannak een terecht punt heeft.

Geschorst

Mannak werd in het najaar van 2019 door het bestuur van de NBA geschorst, na berichtgeving in de media over zijn relatie met het techbedrijf Keencorp, waaraan ook voormalig Enron-cfo Andy Fastow verbonden was. Fastow werd eerder vanwege boekhoudfraude bij Enron tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Onderzoek van advocatenkantoor Norton Rose Fulbright toonde aan dat Mannak informatie had verzwegen voor de NBA, waarop zijn vertrek definitief werd.

Mannak noemde het onderzoek van de advocaat in december 2019 ‘niet onafhankelijk, niet onpartijdig en niet zorgvuldig’. Norton Rose Fulbright is de huisadvocaat van de NBA, stelde Mannak, en kan per definitie niet onafhankelijk zijn. Hij vond dat dit bleek uit de conclusies in het onderzoek, die volgens hem aantoonbaar onjuist waren. Een NBA-woordvoerder liet toen desgevraagd weten: ‘Het betreft een zeer zorgvuldig onderzoek op onafhankelijke basis, waarin ook bovenstaande gebeurtenissen in zijn betrokken. De conclusies van het onderzoek spreken wat de NBA betreft voor zich.’

Deken

Maar de Raad van Discipline, de tuchtrechter in de advocatuur, ziet het anders. In een zaak die was aangespannen door de Amsterdamse deken, noemt de Raad het nu onwenselijk dat advocaten naast hun klassieke juridische dienstverlening aan een cliënt ook onderzoeken doen voor die cliënt. De tuchtrechter deed de uitspraak tegen Maartje Govaert van advocatenkantoor Norton Rose Fulbright. Zij onderzocht in opdracht van de NBA hoe het precies was gelopen met de nevenfuncties van Mannak. Dat onderzoek was aangekondigd als onafhankelijk, ook in publieke uitingen van de NBA. Govaert gaf echter in dezelfde zaak arbeidsrechtelijk advies aan de organisatie, die Mannak schorste en later zijn ontslagzaak schikte.

Geen straf

Govaert zei bij de tuchtrechter dat ze advies gaf toen ze nog niet gevraagd was voor het onderzoek, en toen dat startte, was ze niet meer als advocaat namens de NBA in deze kwestie betrokken. Volgens de tuchtrechter is daarom niet vast komen te staan dat ze een dubbele rol had en volgt er geen straf. Wel noemt de tuchtrechter het ‘onwenselijk’ dat Govaert ‘als onafhankelijk advocaat-onderzoeker is opgetreden, nadat zij de beroepsorganisatie had bijgestaan in het arbeidsgeschil.’ In een tweede klacht, dat Govaert te weinig zou hebben gedaan om de NBA duidelijk te maken dat het onderzoeksrapport alleen voor intern gebruik was – de beroepsorganisatie publiceerde destijds delen van het rapport – vindt de Raad van Discipline dat de advocate meer had moeten doen. Ook hier zou straf echter te ver gaan.

‘In de val gelopen’

In een andere klacht in hetzelfde dossier kreeg Govaert wél een waarschuwing opgelegd. Mannak en diens advocaat zijn volgens de tuchtrechter misleid, omdat de advocate niet duidelijk is geweest in welke hoedanigheid ze het onderzoek deed. Ze suggereerde onafhankelijk onderzoek te doen, maar was daarvoor ingehuurd door de NBA. Als Mannak en zijn advocaat vanaf het begin waren geïnformeerd over de exacte rol van Govaert, dan hadden zij niet, of op een andere manier meegewerkt aan het onderzoek, zegt de Raad in de uitspraak. ‘Zij zijn met open ogen in een val gelopen.’ Daarbij weegt ook mee dat de advocate van de NBA wist dat de beroepsorganisatie in haar persberichten steeds heeft gecommuniceerd dat het een onafhankelijk onderzoek was, en dat er veel belangstelling van de media was.

Accountantskamer

Mannak spande ook een zaak aan bij de Accountantskamer tegen vijf bestuurders van de NBA. Volgens de gewezen directeur zouden zij in de periode van zijn schorsing tot aan zijn vertrek bij herhaling tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. De Accountantskamer verklaarde het gros van de klachten ongegrond. Eén deelklacht werd gegrond verklaard: Mannak had voorafgaand aan en over de op non-actiefstelling volgens de Accountantskamer gehoord moeten worden. Mannak liet weten dit als eerherstel te beschouwen.

Bron: FD