FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties. Dat heeft de FIU laten weten op vragen van de Telegraaf.

Het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland stelde onlangs in een rapport dat vakantieparken op grote schaal worden gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan te doen.

FIU-chef Hennie Verbeek-Kusters: ‘Vooral in de laatste twee jaar is er een flinke stijging te zien. Het gaat niet alleen om witwassen, maar ook om andere strafbare feiten als fraude.’ Verdere details daarover kan de FIU momenteel niet geven, ook niet over het vermogen dat samenhangt met de meldingen.

Onderzoek Rabobank

Naar aanleiding van de bevindingen van de Telegraaf is de Rabobank ondertussen een intern onderzoek gestart. De bank verstrekte de afgelopen jaren duizenden hypotheken voor de aankoop van vakantiehuisjes op de betrokken parken.

Bron: Telegraaf