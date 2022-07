Kaag: achterstanden UBO-registratie snel ingelopen, tijdelijke regeling indien nodig verlengd

Financiële instellingen vrezen vanaf september in de problemen te komen bij het aannemen van nieuwe klanten door achterstanden bij het invullen van het wettelijk verplichte UBO-register, meldde het FD onlangs. Minister Kaag laat echter in antwoord op Kamervragen weten dat er geen aanleiding tot ongerustheid is. Een tijdelijke regeling die tot 1 september geldt wordt verlengd, als de achterstanden bij de Kamer van Koophandel tegen die tijd nog niet zijn weggewerkt.

Bedrijven en instellingen moesten hun UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register, dat onderdeel is van het Handelsregister. De komende tijd gaat de Belastingdienst daar ook op handhaven, kondigde minister Kaag eerder dit jaar al aan. Bij de Kamer van Koophandel blijken echter flinke achterstanden te zijn ontstaan in de verwerking van de gegevens die in het register moeten komen te staan. De oorzaak daarvan is dat veel ondernemers tot het laatste moment hebben gewacht met hun registratie, waardoor een flinke piek ontstond.

Nieuwe zakelijke klanten

Financiële instellingen dreigden daardoor problemen te krijgen, vreesden betrokkenen. Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie moet een financiële instelling namelijk over een uittreksel uit het UBO-register beschikken. Als dat niet het geval is, is er sprake van een overtreding.

Minister Kaag herkent echter niet het beeld dat financiële instellingen in de problemen komen door de verwerkingstijd bij de KVK, schrijft ze nu. In een Kamerbrief van 14 april 20222 liet de minister weten dat meldingsplichtige instellingen tot 1 september 2022 kunnen volstaan met de vaststelling dat de nieuwe client opgave heeft gedaan aan de hand van bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de KVK, met de uitleg van de client welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. ‘De datum van 1 september 2022 is gekozen omdat naar inschatting van de KVK de ingediende opgaven voor 27 maart 2022 dan zijn verwerkt en de verwerkingstijden weer aanzienlijk korter zullen worden’, laat minister Kaag nu in antwoord op Kamervragen weten. ‘Vanaf dat moment geldt dat een juridische entiteit die niet aan de registratieplicht heeft voldaan alsnog op relatief korte termijn de UBO’s kan registreren om een nieuwe zakelijke relatie aan te gaan. In dat geval wordt de dienstverlening niet of slechts beperkt verstoord. Met bovenstaande regeling is dus juist voorzien in continue dienstverlening voor partijen die opgave van hun UBO’s hebben gedaan.’

De minister verwacht dat de piek in opgaven voor 1 september is weggewerkt: ‘De KVK is momenteel deze piek, alsmede de nieuwe opgaven die nog steeds binnenkomen, aan het verwerken. De KVK heeft de capaciteit voor het verwerken van opgaven uitgebreid en verwerkt op dit moment ongeveer 25.000 opgaven per week. De werkvoorraad wordt met de dag kleiner. De verwachting is dat uiterlijk 1 september 2022 de werkvoorraad is ingelopen. Dit is gelet op de omvang van de piek, de diverse inspanningen van de KVK, alsmede zaken zoals krapte op de arbeidsmarkt waar ook de KVK mee te maken heeft, een hele prestatie. Uiteraard houd ik, in nauw overleg met de KVK, in de gaten of er geen nieuwe pieken ontstaan en of de taak waar de KVK voor gesteld staat, uitvoerbaar blijft. Mocht eventuele verlenging van voornoemde regeling nodig zijn, dan zal dit minimaal een maand voor 1 september 2022 worden aangekondigd.’

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector’