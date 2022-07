Waarom vakantie goed is voor zowel werkgever als medewerker

Vakantie lijkt goed te zijn voor iedereen; of uw klant nu medewerkers heeft op kantoor, in een magazijn of in de buitenlucht. Welke positieve effecten heeft vakantie en hoe kan uw klant medewerkers stimuleren om verlof op te nemen? Verzuimspecialist Sazas geeft in dit artikel informatie en tips.

Waarom vakantie goed is voor beide partijen

Iedereen viert vakantie op zijn of haar eigen manier. Van een fietsvakantie door Nederland, met de auto naar Zuid-Europa tot een treinreis door de Oostenrijkse bergen. Naar welke bestemming iemand gaat, maakt niet uit. Het is wel belangrijk dat medewerkers zo nu en dan verlof opnemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat vakantie goed is voor de gezondheid. Dat is positief voor zowel uw klanten als voor zijn of haar medewerkers. Waarom is vakantie zo goed?

Geen routine zorgt voor een frisse blik

Iedere dag in de file naar het werk, met dezelfde collega’s een kop koffie drinken en daarna de eigen taken uitvoeren. Hoe leuk iemand zijn of haar werk ook vindt, over het algemeen zien veel werkdagen er hetzelfde uit. Vakantie haalt iemand uit deze routine, de standaard situatie waaraan we gewend zijn.

Door deze routine te doorbreken, kan de medewerker met afstand naar het werk kijken. Dit kan leiden tot een frisse blik en nieuwe ideeën. Hiervoor hoeft iemand trouwens niet op reis. Zo lang de medewerker maar afstand kan nemen van de dagelijkse activiteiten, zelf kan beslissen wat hij of zij doet en plezier beleeft.

Vakantie verlaagt stress

Uren door de stad wandelen, mountainbiken door de bergen of liever een boek lezen aan het zwembad? Wat iemand tijdens een vakantie ook doet, het is belangrijk dat hij of zij er energie van krijgt. Dat werkt positief. De zelfgekozen plezierige activiteit waarmee de routine wordt doorbroken, verlaagt het stressniveau. Medewerkers laden weer op en voelen zich vitaler, dit is positief voor uw klant. Het kan namelijk een buffer vormen tegen toekomstige (werk)stress.

Helaas kan een vakantie langdurige werkstress niet oplossen en een naderende burn-out niet tegengaan. Hier zijn structurele oplossingen voor nodig. Dit zijn oplossingen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de werkdruk verlagen of de kennis van de medewerker verhogen. Hierover vindt uw klant meer informatie in onze whitepaper ‘Werkstress’.

Minder kans op ziekten

Vakantie heeft nog meer voordelen. Het verkleint de kans op ziek worden. Ook verlaagt het de kans op hart– en vaatziekten. Dit lijkt te komen doordat mensen tijdens een vakantie geen verplichtingen en meer rust hebben. Daarnaast zijn veel mensen tijdens hun vakantie meer buiten, wat ook bijdraagt aan het minder snel ziek worden.

Een Fins onderzoek van de Europese Vereniging voor Cardiologie laat zelfs zien dat een vakantie ons leven kan verlengen. Zo heeft uw klant ook voordeel van zo gezond mogelijke medewerkers die zo weinig mogelijk ziek zijn.

Meer beweging doet goed

Het verschilt natuurlijk per persoon en per vakantie, maar sommige mensen bewegen meer tijdens hun vakantie. Lopend naar de bakker, fietsen door de natuur, een paar baantjes trekken in het zwembad of een wandeltour door de stad. Zo kan het zijn dat medewerkers van uw klant al snel meer bewegen dan tijdens een werkdag.

Voldoende beweging heeft veel gezondheidsvoordelen. Fitte medewerkers zijn gelukkiger, productiever en melden zich minder vaak ziek.

Zo kan uw klant medewerkers stimuleren om (meer) vrij te nemen

Vakantie heeft dus positieve gevolgen voor zowel uw klant als voor zijn of haar medewerkers. Maar niet iedere medewerker neemt even makkelijk verlof op. Wat kan uw klant doen om medewerkers te stimuleren om hun vrije dagen op te nemen?

Goed voorbeeld doet volgen. Hoe gaat uw klant zelf om met verlof? Om medewerkers te stimuleren om vakantie op te nemen, is het belangrijk dat iedereen dit doet. In het bijzonder medewerkers op sleutelposities, zoals de directie, leidinggevenden en HR.

Kunnen medewerkers bij uw klant op vakantie zonder dat het werk in de knel komt? Om medewerkers het gevoel te geven dat zij op vakantie kunnen, is het belangrijk dat hun werk zoveel mogelijk wordt opgevangen. Is er binnen het bedrijf een collega die het werk tijdelijk kan overnemen? Of laat het werk het toe om in de aanloop naar de vakantie vooruit te werken? Ook kan het zo zijn dat het werk even kan wachten tot na de vakantie. Dit hangt af van de functie van de medewerker en het aantal dagen of weken dat iemand weg is.

Heeft uw klant medewerkers met veel ongebruikte verlofuren? Dan kan uw klant met deze medewerkers het gesprek aangaan. Misschien is er een reden dat deze medewerkers geen vakantie nemen. Iemand kan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hij of zij niet gemist kan worden. Uw klant kan dan samen met de medewerker zoeken naar een oplossing.

Om te laten zien hoe belangrijk vakantie nemen is, kan uw klant dit onderdeel maken van het bedrijfsbeleid over duurzame inzetbaarheid. Voldoende rustmomenten en op vakantie gaan dragen bij aan een goede werk-privébalans. Duurzame inzetbaarheid betekent dat de medewerker gezond aan het werk blijft, vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd.

Zoveel mogelijk uit de vakantie halen

Tot slot geven wij nog enkele tips waarmee uw klant medewerkers zoveel mogelijk uit hun vakantie kan laten halen. Uw klant heeft daar als werkgever namelijk uiteindelijk ook voordeel van.

Uit onderzoek blijkt dat het beter is om meerdere keren per jaar vrij te nemen, in plaats van alle verlofdagen in één keer op te nemen. Als werkgever kan uw klant zijn of haar medewerkers stimuleren om dit te doen.

Wilt uw klant dat de vakantie zoveel mogelijk positieve effecten heeft? Dan is het belangrijk dat zijn of haar medewerkers zoveel mogelijk loskomen van hun werk. Daar hoort ook bij dat ze geen e-mails en telefoontjes van het werk beantwoorden. Kan dit niet? Dan kan uw klant bijvoorbeeld afspreken dat medewerkers één keer per dag de binnengekomen e-mails bekijken. Voor medewerkers is het belangrijk om te weten wat er van hen wordt verwacht tijdens hun vakantie. Dit kan bijvoorbeeld door het te bespreken, het op te nemen in het verlofbeleid en/of door het te delen in een medewerkersnieuwsbrief.

Voor een goede start van de vakantie is het belangrijk om de overgang van drukte naar ontspanning zo klein mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers zo min mogelijk spoedklussen te geven vlak voor hun vakantie. Viert de medewerker vakantie op een andere bestemming dan thuis? Dan kan uw klant zijn of haar medewerkers aanraden om voor en na de reis één of meerdere vrije dagen thuis te plannen.

