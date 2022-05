Delger versus Schimmel bij de Accountantskamer: nieuw licht op gang van zaken bij Accon Avm?

Voormalig topman Guus Delger van Accon Avm en forensisch accountant Peter Schimmel treffen elkaar maandag bij de Accountantskamer. Mogelijk werpt de behandeling van de tuchtklacht die Delger tegen Schimmel heeft ingediend, nieuw licht op de oorzaken voor de rammelende boekhouding die uiteindelijk maakte dat Accon voor een euro werd overgenomen door Flynth.

Wat is er gebeurd?

Accountancy Vanmorgen meldt in september vorig jaar dat Accon avm een interim-bestuurder heeft aangesteld: voormalig Flynth-directeur Theo de Vries neemt het bestuursvoorzitterschap over van Guus Delger, die vanwege ziekte niet langer actief zou zijn. De Vries meldt dat hij orde op zaken moet stellen bij het bedrijf, dat de 2020-jaarrekening dan nog altijd niet heeft gedeponeerd, al vindt hij het woord ‘puinruimer’ te zwaar. In november blijkt dat Delger is geschorst en dat er financiële onregelmatigheden zijn vastgesteld. Huisbankier ING heeft Accon avm dan inmiddels onder bijzonder beheer geplaatst en de AFM ingelicht. Over meerdere boekjaren blijken herzieningen nodig. De Vries laat ook weten dat een grootscheepse verandering nodig is en dat het verlies groter blijkt uit te pakken dan eerder voorzien.

Controlerend accountant Mazars is dat ontgaan, want die gaf in juni al zijn fiat aan de jaarcijfers. Later is de goedkeurende verklaring echter ingetrokken, nadat duidelijk werd dat de cijfers niet klopten.

De cijfers en de overname

Eind december volgt dan eindelijk de publicatie van de jaarrekening. Die ziet er niet florissant uit, blijkt uit een analyse van Accountancy Vanmorgen: er is ruim 10 miljoen euro aan omzet verdwenen, de solvabiliteit bedraagt 7 procent, een belastingafdracht van 17 miljoen euro is opgeschort, huisbankier ING geeft het kantoor nog drie maanden en het bestuur is op zoek naar een koper. De Vries stelt dat er sprake is van manipulatie van de post onderhanden werk. Tegelijk melden Accon en Flynth dat ze in gesprek zijn over een overname. In februari is er witte rook: Flynth koopt Accon Avm voor, zo blijkt later, 1 euro. Delger is dan inmiddels ontslagen.

Wat stelt Delger?

Guus Delger wordt verantwoordelijk gehouden voor geknoei met de cijfers, maar ontkent de aantijgingen dat hij boekhoudfraude heeft gepleegd. Die zouden vooral zijn ingegeven door een meningsverschil over de strategie met het Stichtingsbestuur. De problemen zijn veroorzaakt door een mislukte overnamestrategie en een mislukte poging om OOB-kantoor te worden, aldus de voormalig CEO. De aantijgingen van boekhoudfraude gaan volgens Delger over zaken die zijn gerelateerd aan de halfjaarcijfers 2020 en bepaalde financieringsarrangementen die hij zou zijn aangegaan. Hij gaat in de tegenaanval en dient een tuchtklacht in tegen de door Accon ingeschakelde forensisch accountant Peter Schimmel, die onderzoek moest doen naar de gang van zaken. Wat precies zijn klacht is, bleef tot vandaag onduidelijk.

Wat stelt Schimmel?

Peter Schimmel heeft zich vooraf evenmin uitgelaten over de inhoud van de tuchtklacht, maar is vol vertrouwen: ‘Binnen de muren van de Accountantskamer moet ik antwoorden op de vragen die mij gesteld worden. […] Bedenk dat ook Guus Delger dan op vragen heeft te antwoorden. Ik ben graag bereid mij te verantwoorden ten overstaan van de Accountantskamer. Ik oefen mijn beroep als accountant met vlijt, toewijding en trots uit en accountability hoort daarbij.’