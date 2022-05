Delger: ‘Onderzoek Schimmel was onzorgvuldig en vooringenomen’

Forensisch accountant Peter Schimmel heeft op verzoek van Accon avm een onderzoek afgeleverd dat alleen bedoeld was om topman Guus Delger te kunnen ontslaan en bovendien aan alle kanten rammelt. Met die beschuldiging kwam Delger maandag bij de Accountantskamer, waar de zaak diende die de voormalige Accon-ceo heeft aangespannen tegen onderzoeker Schimmel. Volgens Delger was het onderzoek ‘onzorgvuldig en vooringenomen’ en heeft Schimmel zich ‘voor het karretje van zijn opdrachtgever laten spannen.’ Niets van waar, betoogden Schimmel en zijn advocaat maandag op hun beurt. In het onderzoek, dat volgde op interne klokkenluidersmeldingen bij Accon, worden alleen feiten gepresenteerd. ‘Iedere andere goede onderzoeker zou tot zelfde conclusies gekomen zijn. De halfjaarcijfers waren gewoon onwaar’, betoogde advocaat Alblas.

door Misha Hofland

Accon-topman Guus Delger werd in november vorig jaar geschorst nadat er volgens het top 10-kantoor onregelmatigheden in de cijfers waren ontdekt. Dat gebeurde na interne klokkenluidersmeldingen over een nieuw financieringsarrangement waar Delger geen toestemming voor zou hebben gevraagd aan de Raad van Commissarissen en over halfjaarcijfers die niet zouden kloppen. Accon avm schakelde forensisch accountant Peter Schimmel in om onderzoek te doen naar de kwestie, waarna Delger uiteindelijk aan de kant werd gezet. Bij Accon avm moesten miljoenen worden afgeboekt, bleek eind vorig jaar uit herziene cijfers. De nieuwe bestuursvoorzitter Theo de Vries en de aandeelhouder spraken zowel over ‘manipulatie’ van de cijfers als over ‘foutherstel’ en daarmee bleef enigszins onduidelijk of er sprake was van fraude. Het kantoor stond er hoe dan ook financieel beroerd voor en werd overgenomen door branchegenoot Flynth. Topman Delger werd verantwoordelijk gehouden voor de malaise. Zelf hield hij altijd vol dat er een strijd tegen hem is gevoerd omdat hij afscheid nam van de mislukte overname- en oob-strategie van Accon avm.

Tuchtklacht Delger

Inmiddels is het vertrek van Delger bij Accon avm juridisch in kannen en kruiken, werd maandag duidelijk bij de Accountantskamer. Ook verder lopen er geen procedures tegen Delger, stelde hij. Wel wil de voormalige topman zelf graag een oordeel van de tuchtrechter over het onderzoek van forensisch accountant Schimmel. Daar was namelijk flink wat mis mee, betoogde Delger. In twaalf klachtonderdelen voerde hij onder meer aan dat hem nooit is meegedeeld waar het onderzoek over ging.

Delger wilde er ook niet aan meewerken, omdat hij naar eigen zeggen sterke twijfels had bij de onafhankelijkheid van het onderzoek en ziek was als gevolg van de situatie. “Schimmel wil doen geloven dat het om een feitelijk onderzoek ging, maar in werkelijkheid was het één grote eenzijdige zoektocht naar zaken die mij zouden belasten. En dat strookte ook met de opdracht van de opdrachtgever, namelijk om mij zo snel mogelijk te lozen.” Alleen mensen die het juiste verhaal vertelden zouden zijn gehoord. Bovendien heeft Schimmel volgens Delger een ondeugdelijk onderzoek naar diens e-mails uitgevoerd, zonder daarbij de regels te volgen. Ook zou ten onrechte gezegd zijn dat Delger niet mee wilde werken. “De impact van een zaak over mogelijke fraude in de pers is enorm. Ik heb al die jaren alles op alles gezet voor Accon avm en dat is in één keer onder me vandaag geveegd. Ik heb me echt niet zomaar ziek gemeld. Dit is gewoon een rapport in het straatje van de opdrachtgever, dat past niet bij een forensisch accountant.”

‘Opdracht nauwgezet en grondig uitgevoerd’

Een lange rij verwijten, waar volgens Schimmel en zijn advocaat niks van klopt. “Niets is minder waar en dat blijkt ook uit de cijfers die later moesten worden aangepast. Klager was daarvoor zelf verantwoordelijk als ceo”, voerde advocaat Alblas aan. “Betrokkene heeft meer dan 35 jaar ervaring als forensisch accountant en heeft de opdracht gewoon nauwgezet en grondig uitgevoerd. Er worden ook helemaal geen conclusies getrokken over klager, alleen feitelijke bevindingen op een rij gezet. Het was aan Accon zelf om daar eventueel gevolgen aan te verbinden, er is alleen gewezen op de eindverantwoordelijkheid van klager als ceo.” Dat Delger ondanks verschillende keren aandringen niet meewerkte aan het onderzoek en daarmee geen hoor en wederhoor kon worden toegepast is dan ook ook niet aan Schimmel te wijten, voerde hij aan. “Wat moet ik dan?”, vroeg hij zich vertwijfeld af. Alblas: “Klager wilde absoluut niet meewerken aan een volstrekt gelegitimeerd onderzoek.” De ziekteperiode van Delger is ook nooit aangemerkt als weigering om mee te werken, stelde de verdediging.

Foute cijfers Accon

Schimmel constateerde in zijn onderzoek uiteindelijk onder meer dat er geen toestemming van de RvC was voor een nieuw financieringsarrangement, bleek maandag bij de Accountantskamer. Ook is een deel van het aan Accon verleende belastinguitstel niet in de halfjaarcijfers vermeld. In die cijfers wordt een belastingschuld aan ING en de RvC gepresenteerd van € 11,1 miljoen, terwijl er op dat moment in werkelijkheid sprake was van een totale belastingschuld van € 22,5 miljoen. Dat zou zijn gebeurd om te verhullen dat de administratie van het accountantskantoor zo’n 70.000 uur aan ‘fake’ onderhanden werk bevatte, in verband waarmee de omzet al in 2019 € 8 miljoen oneigenlijk ‘bijgeplust’ was. Delger zelf blijft ook nu volhouden dat hij nooit een te positief beeld heeft geschetst van de financiële positie van Accon. Intern waarschuwde hij in 2020 naar eigen zeggen juist voor een flinke verslechtering van het resultaat ten opzichte van de begroting.

De Accountantskamer doet uitspraak binnen 15 weken.