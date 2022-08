Britse toezichthouder: ‘Accountants moeten niet zeuren over boetes’

De Britse toezichthouder FRC wil doorpakken: in 2024 moeten alle grote accountantskantoren hun audit- en adviestakken hebben gesplitst. Ondertussen moeten ze niet te veel klagen over boetes, vindt directeur Jon Thompson, die weinig medelijden heeft. ‘Een controlerend accountant trekt zich eerder terug dan dat hij een kritisch oordeel afgeeft.’

Afgelopen jaar deelde de FRC omgerekend voor meer dan € 55 miljoen aan boetes uit en het aantal niet-financiële sancties schoot omhoog van 28 naar 62. KPMG had de hoofdprijs en incasseerde meer dan de helft van alle boetes. In de overgrote meerderheid van de gevallen was sprake van een gebrek aan controle-informatie en een onvoldoende professioneel-kritische houding. ‘Allebei essentieel voor een betrouwbare controle’, aldus de waakhond. Thompson licht de ontwikkelingen toe in de Financial Times en geeft aan dat accountants niet moeten zeuren over extra controles en boetes voor auditfouten en zich gewoon moeten richten op het verbeteren van de kwaliteit van hun werk.

‘Doe gewoon een goede audit’

De grote accountantskantoren zijn de laatste jaren keer op keer tegen miljoenenboetes aangelopen doordat ze niet of te laat aan de bel trokken bij grote omgevallen bedrijven als BHS en Carillion. Het management vindt dat de strenge FRC ervoor zorgt dan jongeren minder graag bij een accountantskantoor willen werken in de toch al enorm krappe arbeidsmarkt. Maar daar heeft Thompson geen medelijden mee: ‘De oplossing ligt volledig in de handen van de kantoren. Doe een goede audit en je komt bij ons niet in de problemen.’

Middelgrote kantoren in beeld

De FRC-topman geeft verder aan dat de aandacht steeds meer ook op de middelgrote accountantskantoren komt te liggen. Waar bij drie van de grote vier ruim 80 procent van de audits voldoet, blijkt bij belangrijke uitdagers als BDO en Mazars een groot deel van de controles niet door de beugel te kunnen. In de branche rijst de vraag of de middelgrote accountants wel kunnen voldoen aan de eisen van de toezichthouder als ze zich steeds meer op grote bedrijven gaan richten in de concurrentiestrijd met de big four. Grant Thornton maakte bijvoorbeeld de keuze om minder grote bedrijven te controleren en kwam prompt als beste uit de bus bij inspecties door de FRC. Ook dat vindt Thompson lariekoek: ‘Alsof je de dokter de schuld geeft van je ziekte’.

Hij ziet in de markt wel het verschijnsel dat de grootste kantoren problematische controleklanten laten vallen, die dan uitkomen bij een kleiner kantoor. Maar dat kan geen reden zijn om milder te oordelen over controles bij bedrijven met hogere risico’s. ‘Controlerend accountants zouden eerder wat kritischer mogen zijn in hun oordeel en zich meer moeten inspannen om het management aan te moedigen hun governance te verbeteren. Maar accountants trekken zich eerder terug dan dat ze een kritisch oordeel afgeven.’

De FRC wordt in 2024 vervangen door de Audit, Reform and Governance Authority. Datzelfde jaar moeten Deloitte, KPMG, EY en PwC hun auditdivisies in het Verenigd Koninkrijk hebben afgescheiden van de adviestakken.