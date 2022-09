Rabobank voorziet sterke krimp eind dit jaar

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met een relatief hoge 4,7 procent. Volgend jaar bedraagt de groei slechts 0,2 procent. Dat scenario voorzien economen van de Rabobank. De torenhoge inflatie is de grote boosdoener.

Deze hoge inflatie heeft uiteindelijk gevolgen voor vrijwel alle bbp-componenten en de arbeidsmarkt. Omdat de economische schade van inflatie geleidelijk doorsijpelt in de economie, verwacht Rabobank geen grote kortstondige negatieve schok, maar juist een langer durende groeistagnatie. Doordat de hoge energieprijzen zo dominant zijn bij deze raming, zijn de verschillen tussen energie-extensieve en energie-intensieve sectoren groot.

Overheid

Vooral de overheidsconsumptie en -investeringen stutten de economische groei. Het zijn de enige twee posten waar de economen van de bank een positieve groei verwachten. Dit komt vooral door de ambitieuze plannen uit het regeerakkoord. Maar Rabobank verwacht niet dat deze allemaal haalbaar zijn door schaarste van personeel en (dure) materialen.

De groeistagnatie heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. De al ingezette oploop van de werkloosheid zet door, waardoor deze in 2023 gemiddeld uitkomt op 4,1 procent van de beroepsbevolking. Dit is nog steeds ruim lager dan het langjarige gemiddelde (6,1 procent sinds 2003), wat duidt op voortdurende krapte.

Huidige situatie florissant

De Nederlandse economie nadert een kantelpunt. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de economie met maar liefst 2,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Veel Nederlanders lieten het geld weer rollen toen alle aan corona gerelateerde restricties vervielen. Bedrijven investeerden tegelijkertijd flink meer en de export groeide opvallend hard. Alle bestedingscomponenten van het bbp bevinden zich weer (ruim) boven het pre-coronaniveau. Bij de consumptie van huishoudens lijkt nog ruimte voor verder herstel, maar de rest van de economie draaide op volle toeren.

Dat is goed terug te zien op de arbeidsmarkt. Deze was in het tweede kwartaal opnieuw bijzonder krap. Het aantal vacatures is nog steeds veel hoger dan het aantal werklozen en hoewel de werkloosheid sinds april iets oploopt, bevindt zij zich nog steeds op een, in historisch perspectief, laag niveau.

Nederland springt er positief uit

De hoge groei van de export is opvallend, omdat de economie van diverse belangrijke handelspartners van Nederland minder goed draait. De economieën van Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk groeiden in het tweede kwartaal niet of krompen zelfs licht. Omdat in voorgaande kwartalen een vergelijkbaar beeld naar voren kwam, is de Nederlandse economie sinds de start van de pandemie ook aanzienlijk harder gegroeid dan de andere grote economieën in de eurozone.

Inflatie is grote boosdoener

Tot zover het goede nieuws, schrijven de economen van de Rabobank. De inflatie is sinds begin dit jaar hard opgelopen en het einde lijkt nog niet in zicht. In augustus lag het algemene prijsniveau 13,6 procent hoger dan in augustus 2021. De economen verwachten dat de inflatie de komende maanden nog wat verder oploopt, om daarna geleidelijk te dalen. Toch komt zij ook volgend jaar nog uit op 4,9 procent, na een verwacht torenhoog gemiddeld inflatiecijfer van 11,4 procent voor dit jaar. Dat komt vooral doordat een deel van de producten en diensten met vertraging in prijs stijgt. Hogere grondstof- en energiekosten worden namelijk niet altijd direct doorberekend in hogere afzetprijzen.

Bron: Rabobank