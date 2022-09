Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude

Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.

Witwasonderzoek

Afgelopen dinsdag werden bij een gezamenlijke actie van politie en FIOD negen mensen aangehouden. Er vonden meerdere doorzoekingen plaats, onder anderen in de woning van Van Eerd. Het witwasonderzoek is gericht op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, heeft het OM bevestigd. Dit gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Vrijlating

Het OM heeft donderdag aan het eind van de middag een 33-jarige man uit Assen vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. De overige acht verdachten zitten nog vast. De huidige periode van inverzekeringstelling kan met toestemming van de rechter-commissaris in Assen met nog eens drie dagen worden verlengd. Dit is om de politie en de FIOD in de gelegenheid te stellen de verhoren af te ronden. De verdachten zitten nog in beperkingen, meldt het OM. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Jumbo: Van Eerd afwezig

Supermarktketen Jumbo heeft van het OM begrepen dat de verhoren op dit moment nog niet zijn afgerond. ‘In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd. Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam’, meldt Jumbo in een verklaring.