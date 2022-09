AV3 2022 | ‘ICT-dienstverlening past bij accountancy’

Voor ICT-diensten moet je bij een softwarebedrijf zijn. Sommige accountantskantoren hebben echter een eigen team van ICT’ers. De ICT-tak van Van Oers telt 17 medewerkers. Verantwoordelijk directeur Marjolijn Wolst en directeur innovatie Jeroen Mathijssen leggen uit.

Waarom wil een middelgroot accountantskantoor zich ook ontwikkelen tot ICT-dienstverlener? ‘We merkten dat de vraag bij klanten naar digitalisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen en procesoptimalisatie toenam’, vertelt Marjolijn Wolst. ‘Dan praat je al snel over softwareoplossingen en het beter inregelen van bestaande pakketten. Van Oers huurde die ICT-kennis altijd in bij anderen. Maar dan ben je minder flexibel en altijd afhankelijk van toeleveranciers. Daarom is een paar jaar geleden besloten een eigen ICT-divisie op te zetten.’

Signaleringsfunctie

De afdeling telt zeventien medewerkers en groeit hard. Wolst: ‘Veel van onze klanten gebruiken AFAS. Hebben ze een probleem met de software, dan kunnen ze kiezen voor een AFAS-specialist. Maar klanten vinden het prettig dat ze nu terecht kunnen bij een partij met wie ze vaak al langer een relatie hebben. En die ook bekend is met hun processen en business.’ De echte sleutel tot het succes, zo stelt Wolst vast, is echter dat de klant vaak helemaal niet in de gaten heeft dat processen beter zouden kunnen of dat de software suboptimaal werkt. ‘Onze accountants en fiscalisten zien het verbeterpotentieel en wijzen klanten daarop. Vanuit die signaleringsfunctie krijgen wij veel opdrachten.’

Innovatie

Van Oers heeft sinds 2020 een directeur Innovatie, Jeroen Mathijssen. ‘Om te blijven groeien en relevant te blijven voor klanten is het belangrijk mee te bewegen met ontwikkelingen in de markt. ICT-gedreven diensten en procesoptimalisering zijn vernieuwingen die volgens ons passen bij het accountantskantoor van morgen. Maar er zijn er meer. We zoeken de vernieuwing bijvoorbeeld ook in onze adviesrol en onze functie als kennisbank voor klanten. En tevens in diensten op het gebied van cybersecurity, IT-assurance en IT-strategie.’ Is daarvoor een aparte directeur Innovatie noodzakelijk? Mathijssen denkt van wel. ‘In een kennisbedrijf als de accountancy zal de focus anders altijd primair liggen bij de vakinhoud. Dan zie je het bredere plaatje niet. Door te innoveren combineren we onze accountancy- en ICT-expertise tot dienstverlening Accountancy 2.0.’

Niet afhankelijk

Maken klanten zich zo niet nog afhankelijker van hun accountant? Nee, stelt Mathijssen: ‘We hoeven geen complexe ICT-oplossingen zelf te onderhouden. Daarom zitten klanten niet aan ons vast. Klanten kunnen makkelijk een andere ICT-dienstverlener in de arm nemen.’

Er is nog een andere motivatie, vertelt Mathijssen: ‘De arbeidsmarkt is krap. Door te innoveren, door een accountantskantoor 2.0 te worden, merken wij aantrekkelijker te zijn voor jonge financials. Met onze ICT-gedreven innovaties bieden wij ze immers bredere ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld via onze Van Oers University. Een groot deel van de ICT-medewerkers die we in dienst hebben, komt dan ook uit de eigen gelederen.’